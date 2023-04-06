Где можно освятить куличи и яйца на Пасху в Новосибирске: публикуем адреса

16 апреля 2023 года православные христиане отметят Пасху. Кроме служб в храмах, в Новосибирске проведут мастер-классы и концерты в честь праздника. Рассказываем, что можно будет посетить в этот день.
Расписание церковных служб на Пасху-2023 в Новосибирске
Храм во имя Михаила Архангела
Адрес: улица Большевистская, 229.
00:00 — Пасхальная заутреня. Пасхальные часы. Божественная литургия.
09:00–17:00 — освящение куличей, пасх и пасхальной снеди.
17:00 — Великая вечерня.
Вознесенский кафедральный собор
Адрес: улица Советская, 91.
00:00 — Крестный ход. Пасхальная утреня и Божественная литургия архиерейским служением.
07:00–15:00 — освящение куличей.
08:30 — исповедь.
09:00 — Божественная литургия.
17:00 — Пасхальная вечерня.
Собор во имя Александра Невского
Адрес: Красный проспект, 1а.
00:00 — Крестный ход. Пасхальная утреня и Божественная литургия. Освящение куличей и пасх.
08:00 — исповедь.
09:00 — Божественная литургия.
17:00 — Пасхальная вечерня.
Православный приход в честь Покрова Пресвятой Богородицы
Адрес: улица Октябрьская, 9.
09:00 — освящение куличей.
10:00 — Пасхальный молебен.
16:00 — вечернее богослужение.
Храм во имя апостола Андрея Первозванного
Адрес: улица Тюленина, 1, к. 2.
00:00 — Пасхальный крестный ход. Пасхальная заутреня. Божественная литургия. Освящение пасхальной снеди.
09:00 — Божественная литургия (нижний храм).
08:00–14:00 — освящение пасхальной снеди.
16:00 — вечернее богослужение пасхальным чином. Исповедь.
Приход храма в честь иконы Божией Матери «Знамение-Абалацкая»
Адрес: улица Народная, 75.
00:00 — Пасхальный крестный ход. Пасхальная утреня. Литургия святителя Иоанна Златоуста.
04:00–17:00 — освящение куличей.
09:00 — поздняя Божественная литургия в нижнем храме.
17:00 — Пасхальная вечерня.
Троице-Владимирский собор
Адрес: улица Филатова, 14а.
00:00 — Крестный ход. Пасхальная утреня. Божественная литургия (ночная).
08:00 — Пасхальная утреня.
09:00 — Божественная литургия.
17:00 — вечернее богослужение.
Концерты
Праздничный концерт «Пасха Красная» (12+)
Где: Новосибирской государственной филармонии (Красный проспект, 32).
Когда: 16 апреля в 18:00.
Традиционная пасхальная концертная программа фольклорного ансамбля «Рождество». Во время выступления зрителям представят плясовые, лирические народные песни, частушки, инструментальные наигрыши.
Стоимость билета: 300 рублей.
«Встретим Пасху вместе» (6+)
Где: ДК железнодорожников (улица Челюскинцев, 11).
Когда: 16 апреля в 16:00.
Молодежный ансамбль «Играй, гармонь!» приглашает всех на свой юбилейный концерт,
Стоимость билета: 200 рублей.
Глеб Никулин. Пасхальный концерт (6+)
Где: Лютеранский центр (Академгородок, улица Лыкова, 3).
Когда: 16 апреля в 17:00.
16 апреля на сцене лютеранского центра тема классические произведения исполнят на органе.
Стоимость билета: 500 рублей.
Мастер-классы:Плетение корзинки для пасхального яйца (12+)
Где: Новосибирский дом народного творчества (улица Каинская, д. 5).
Когда: 6 апреля в 18:00.
Посетители смогут сделать корзинки для пасхальных яиц из бересты под руководством преподавателя. На мастер-классе научат основам работы с этим материалом. Все инструменты и материалы предоставляются.
Стоимость билета: 350 рублей.
Уфтюжская роспись (0+)
Где: Центр русского фольклора и этнографии (улица Чаплыгина, 36).
Когда: 9 апреля в 13:00.
На мероприятии участникам расскажут об истории возникновения уфтюжской росписи, познакомят с ее элементами и художественными приемами. Участники смогут сами расписать деревянную заготовку.
Стоимость билета: 300 рублей.
Роспись яиц методом крапанка (0+)
Где: Дом русских традиций (поселок Садовый, улица Майская, 14).
Когда: 15 апреля в 17:00.
Мастер-класс по росписи яиц методом крапанка в пройдет в русской избе. Преподаватель расскажет об истории возникновения праздника Пасхи, об обычаях и традициях. После лекции все участники распишут пасхальное яйцо методом крапанка.
Стоимость билета: 950 рублей.
Ранее в Новосибирске начали продавать веточки вербы — торговцы появились рядом со станцией метро «Площадь Маркса» и на Центральном рынке.