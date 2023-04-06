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Где можно освятить куличи и яйца на Пасху в Новосибирске: публикуем адреса

В честь праздника в городе проведут концерты и мастер-классы

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В этом году Пасху отмечают 16 апреля

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16 апреля 2023 года православные христиане отметят Пасху. Кроме служб в храмах, в Новосибирске проведут мастер-классы и концерты в честь праздника. Рассказываем, что можно будет посетить в этот день.

Расписание церковных служб на Пасху-2023 в Новосибирске

Храм во имя Михаила Архангела

Адрес: улица Большевистская, 229.

00:00 — Пасхальная заутреня. Пасхальные часы. Божественная литургия.

09:00–17:00 — освящение куличей, пасх и пасхальной снеди.

17:00 — Великая вечерня.

Вознесенский кафедральный собор

Адрес: улица Советская, 91.

00:00 — Крестный ход. Пасхальная утреня и Божественная литургия архиерейским служением.

07:00–15:00 — освящение куличей.

08:30 — исповедь.

09:00 — Божественная литургия.

17:00 — Пасхальная вечерня.

Собор во имя Александра Невского

Адрес: Красный проспект, 1а.

00:00 — Крестный ход. Пасхальная утреня и Божественная литургия. Освящение куличей и пасх.

08:00 — исповедь.

09:00 — Божественная литургия.

17:00 — Пасхальная вечерня.

Православный приход в честь Покрова Пресвятой Богородицы

Адрес: улица Октябрьская, 9.

09:00 — освящение куличей.

10:00 — Пасхальный молебен.

16:00 — вечернее богослужение.

Храм во имя апостола Андрея Первозванного

Адрес: улица Тюленина, 1, к. 2.

00:00 — Пасхальный крестный ход. Пасхальная заутреня. Божественная литургия. Освящение пасхальной снеди.

09:00 — Божественная литургия (нижний храм).

08:00–14:00 — освящение пасхальной снеди.

16:00 — вечернее богослужение пасхальным чином. Исповедь.

Приход храма в честь иконы Божией Матери «Знамение-Абалацкая»

Адрес: улица Народная, 75.

00:00 — Пасхальный крестный ход. Пасхальная утреня. Литургия святителя Иоанна Златоуста.

04:00–17:00 — освящение куличей.

09:00 — поздняя Божественная литургия в нижнем храме.

17:00 — Пасхальная вечерня.

Троице-Владимирский собор

Адрес: улица Филатова, 14а.

00:00 — Крестный ход. Пасхальная утреня. Божественная литургия (ночная).

08:00 — Пасхальная утреня.

09:00 — Божественная литургия.

17:00 — вечернее богослужение.

Концерты

Праздничный концерт «Пасха Красная» (12+)

Где: Новосибирской государственной филармонии (Красный проспект, 32).

Когда: 16 апреля в 18:00.

Традиционная пасхальная концертная программа фольклорного ансамбля «Рождество». Во время выступления зрителям представят плясовые, лирические народные песни, частушки, инструментальные наигрыши.

Стоимость билета: 300 рублей.

«Встретим Пасху вместе» (6+)

Где: ДК железнодорожников (улица Челюскинцев, 11).

Когда: 16 апреля в 16:00.

Молодежный ансамбль «Играй, гармонь!» приглашает всех на свой юбилейный концерт, 30-летие. В этот день со сцены прозвучат популярные и ставшие классикой народные песни.

Стоимость билета: 200 рублей.

Глеб Никулин. Пасхальный концерт (6+)

Где: Лютеранский центр (Академгородок, улица Лыкова, 3).

Когда: 16 апреля в 17:00.

16 апреля на сцене лютеранского центра тема классические произведения исполнят на органе.

Стоимость билета: 500 рублей.

Мастер-классы:

Плетение корзинки для пасхального яйца (12+)

Где: Новосибирский дом народного творчества (улица Каинская, д. 5).

Когда: 6 апреля в 18:00.

Посетители смогут сделать корзинки для пасхальных яиц из бересты под руководством преподавателя. На мастер-классе научат основам работы с этим материалом. Все инструменты и материалы предоставляются.

Стоимость билета: 350 рублей.

Уфтюжская роспись (0+)

Где: Центр русского фольклора и этнографии (улица Чаплыгина, 36).

Когда: 9 апреля в 13:00.

На мероприятии участникам расскажут об истории возникновения уфтюжской росписи, познакомят с ее элементами и художественными приемами. Участники смогут сами расписать деревянную заготовку.

Стоимость билета: 300 рублей.

Роспись яиц методом крапанка (0+)

Где: Дом русских традиций (поселок Садовый, улица Майская, 14).

Когда: 15 апреля в 17:00.

Мастер-класс по росписи яиц методом крапанка в пройдет в русской избе. Преподаватель расскажет об истории возникновения праздника Пасхи, об обычаях и традициях. После лекции все участники распишут пасхальное яйцо методом крапанка.

Стоимость билета: 950 рублей.

Ранее в Новосибирске начали продавать веточки вербы — торговцы появились рядом со станцией метро «Площадь Маркса» и на Центральном рынке.

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