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Алтайскую вербу с красными веточками начали продавать на улицах Новосибирска — сколько за нее просят

Торговцев заметили рядом со станцией метро «Площадь Маркса» и на Центральном рынке

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Цена на вербу завит от размера растения

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В Новосибирске начали продавать веточки вербы — торговцы появились рядом со станцией метро «Площадь Маркса» и на Центральном рынке.

Веточки вербы в этом году можно приобрести за сумму от 50 до 250 рублей — в зависимости от их пышности и размера. По словам продавцов, основную часть растений везут с Алтая, где у ивы уже распустились почки.

— Веточки вербы красного цвета привезли из Алтайского края, те, что серые, это собирали у нас в области. Верба с Алтая стоит 100–200 рублей, зависит от размера. Местная верба стоит 50–150 рублей, — говорят продавцы.

Цена на вербу начинается от 50 рублей

Цена на вербу начинается от 50 рублей

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Вербное воскресенье соответствует празднику Входа Господня в Иерусалим. Пальмовые ветви православные заменяют ивовыми с распустившимися почками. Отмечают эту дату за неделю до Пасхи, перед началом страстной седмицы. В этом году Пасха состоится 16 апреля.

Ранее новосибирцы праздновали Масленую неделю. С широким размахом в разных районах области прошли массовые гулянья. Поесть блинов и проводить зиму собрались тысячи сибиряков. Читатели НГС поделились кадрами с общественных гуляний, а мы в одном фоторепортаже собрали яркие моменты праздника.

Распустилась вербаВербное воскресеньеНовосибирск
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