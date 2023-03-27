Алтайскую вербу с красными веточками начали продавать на улицах Новосибирска — сколько за нее просят

Вербное воскресенье соответствует празднику Входа Господня в Иерусалим. Пальмовые ветви православные заменяют ивовыми с распустившимися почками. Отмечают эту дату за неделю до Пасхи, перед началом страстной седмицы. В этом году Пасха состоится 16 апреля .

