«Пригласите шамана. Иначе никак»: что жители Новосибирска думают о пыли и приказе мэра ее убрать

Читатели НГС написали более 300 комментариев о том, как им сложно жить в пыльном городе, что грязь покрыла дороги и газоны, а чтобы пройти по городу, приходится надевать маску. Публикуем некоторые комментарии пользователей.

— Количество транспорта растет из года в год, весь город закатан в асфальт, поэтому и пыль летом, потом весной и грязь почти всё время. Изменить нынешним властям всё это непросто. Жить в городе невозможно стало.

— Последние годы наблюдаю, как на тротуарах и обочинах дорог до июля ветром разносится то, чем посыпают дороги. И такое ощущение сложилось, что собирают далеко не всё. Летом как ветер, хоть защитную маску надевай.