«Пригласите шамана. Иначе никак»: что жители Новосибирска думают о пыли и приказе мэра ее убрать

Жители Новосибирска высказали недовольство из-за количества пыли в городе после зимы. Свое мнение они высказали после приказа мэра почистить дороги.
Вчера, 4 апреля, на аппаратном совещании мэр Новосибирска Анатолий Локоть отметил, что на дорогах большое количество грязи от реагентов и это надо убирать неважно каким способом, хоть вручную. Также мэр заметил, что грядки пыли лежат на разделительных линиях и островках безопасности.
Читатели НГС написали более 300 комментариев о том, как им сложно жить в пыльном городе, что грязь покрыла дороги и газоны, а чтобы пройти по городу, приходится надевать маску. Публикуем некоторые комментарии пользователей.
— Количество транспорта растет из года в год, весь город закатан в асфальт, поэтому и пыль летом, потом весной и грязь почти всё время. Изменить нынешним властям всё это непросто. Жить в городе невозможно стало.
— Последние годы наблюдаю, как на тротуарах и обочинах дорог до июля ветром разносится то, чем посыпают дороги. И такое ощущение сложилось, что собирают далеко не всё. Летом как ветер, хоть защитную маску надевай.
— И сейчас начнут по городу курсировать подметалки без воды. Некоторые, чтобы зря пыль не поднимать, даже щетки опускать не будут.
— Сегодня прошел от монумента Славы по улице Ватутина до площади Маркса. Хорошо, что еще осталась маска, что надевали во время ковида. Дышать-то от пыли как? Грязь, грязь, грязь и пыль, пыль, пыль и на проезжей части, и на тротуарах. Наверное, так бывает при песчаной пыли в пустыне.
— Зимой из шкафа прет пропитанной смогом одежды, сейчас вдоль порога жесткий запах пыли. Хожу пульверизатором всё подряд брызгаю.
— Мэр распорядился подмести дороги, а тротуары не надо? Идти невозможно, всё в черном отсеве, мы этим дышим. Когда приведут в порядок площадь Маркса и прилегающие к ней улицы? Какой ужас творится на остановке «ГУМ» в сторону МЕГИ, даже нет слов описать это безобразие. Почему такое отношение к людям?
Жители города жалуются не только на грязные дороги, но и на транспорт и объявления, которыми обклеены здания.
— Город очень грязный: на столбах, стенах домов, заборах везде наклеены объявления. С этим что-то надо делать. Остановочные павильоны оставляют желать лучшего. На улице Богаткова дорога как стиральная доска, улица очень грязная.
— В троллейбусах 24 и 7 пыли, как будто мешок муки рассыпали. Выходишь весь припудренный. Внутри салонов грязно и пыльно.
Нашлись читатели, которые внесли немного позитива своими комментариями.
— Мэр, прикажите, пожалуйста, чтобы дороги были ровные и солнышко всегда светило.
— Локоть, пригласите шамана, пусть дождь вызовет. Иначе никак.
Вчера новосибирцы также бурно отреагировали на разговор Филиппа Киркорова с его другом Давой. Поп-король прилетел в Новосибирск и спросил у коллеги, что посмотреть в городе. Читатели НГС посоветовали ему много необычных локаций.