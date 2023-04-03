Зачем Минфин Новосибирской области ищет 6 миллиардов в кредит — ответ правительства

Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области объяснило, зачем ищет
Как сообщили НГС в Минфине области, использование кредитных денег предусмотрено на 2023 год программой государственных внутренних заимствований области.
— Заимствования будут привлекаться в случае отсутствия собственных источников для финансирования дефицита бюджета и погашения долговых обязательств Новосибирской области, — сообщили в министерстве.
Контракт с кредитной организацией заключат на конкурентной основе по итогам аукциона.
В октябре 2022 года департамент финансов и налоговой политики мэрии Новосибирска объявил аукцион на оказание услуг по предоставлению кредита на полмиллиарда рублей.