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Зачем Минфин Новосибирской области ищет 6 миллиардов в кредит — ответ правительства

По контракту выплатить долг должны к 12 декабря 2025 года

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Ранее министерство опубликовало 12 одинаковых лотов о предоставлении кредитов с лимитом задолженности в сумме 500 миллионов рублей

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Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области объяснило, зачем ищет 6 миллиардов в кредит через госзакупки. Закупку объявили, чтобы получить доступ к заемным средствам для областного бюджета.

Как сообщили НГС в Минфине области, использование кредитных денег предусмотрено на 2023 год программой государственных внутренних заимствований области.

— Заимствования будут привлекаться в случае отсутствия собственных источников для финансирования дефицита бюджета и погашения долговых обязательств Новосибирской области, — сообщили в министерстве.

Контракт с кредитной организацией заключат на конкурентной основе по итогам аукциона.

В октябре 2022 года департамент финансов и налоговой политики мэрии Новосибирска объявил аукцион на оказание услуг по предоставлению кредита на полмиллиарда рублей.

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