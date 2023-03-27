Минфин Новосибирской области ищет 6 миллиардов в кредит через госзакупки

Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области опубликовало на сайте госзакупок 12 лотов о предоставлении кредита на общую сумму 6 миллиардов рублей.
Согласно сайту, Министерство опубликовало 12 одинаковых лотов о предоставлении кредитов с лимитом задолженности в сумме 500 миллионов рублей. Стоимость самого кредита составит почти 113 миллионов рублей. Минфин должен выплатить деньги по контракту к 12 декабря 2025 года.
Так общая стоимость запрашиваемого кредита составит 6 миллиардов, при этом правительству надо будет доплатить еще почти 1,4 миллиарда сверху.
В документах указано, что цель кредита — финансирование дефицита областного бюджета области и (или) погашение долгов. Срок составит 970 дней с момента заключения контракта.
НГС направил запрос в Министерство финансов и налоговой политики области.
В октябре 2022 года департамент финансов и налоговой политики мэрии Новосибирска объявил аукцион на оказание услуг по предоставлению кредита.