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Ушел из жизни новосибирский поэт Николай Хлус

Ему было 56 лет

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Прощание с поэтом пройдет 3 апреля

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В Новосибирске на 57-м году жизни умер поэт и прозаик Николай Хлус. Об этом сообщили его родственники на его странице во «ВКонтакте».

«Ушел замечательный новосибирский поэт Николай Хлус. С Николаем виделись 28 марта, в день годовщины ухода Анатолия Олейникова. Он восстанавливался после инсультов, казалось, шел на поправку. Но увы... И всё равно так внезапно», — написала новосибирская поэтесса Маша Бершадская во «ВКонтакте».

Как говорится в сообщении, прощание с Николаем Хлусом пройдет 3 апреля по адресу: Немировича-Данченко, 134/3, в 13:00, в первом зале прощания.

Ранее в Новосибирске умер Вениамин Дерягин, который был ведущим на телеканале НТН-12.

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