Ушел из жизни новосибирский поэт Николай Хлус

В Новосибирске на 57-м году жизни умер поэт и прозаик Николай Хлус. Об этом сообщили его родственники на его странице во «ВКонтакте».
«Ушел замечательный новосибирский поэт Николай Хлус. С Николаем виделись 28 марта, в день годовщины ухода Анатолия Олейникова. Он восстанавливался после инсультов, казалось, шел на поправку. Но увы... И всё равно так внезапно», — написала новосибирская поэтесса Маша Бершадская во «ВКонтакте».
Как говорится в сообщении, прощание с Николаем Хлусом пройдет 3 апреля по адресу: Немировича-Данченко, 134/3, в 13:00, в первом зале прощания.
Ранее в Новосибирске умер Вениамин Дерягин, который был ведущим на телеканале НТН-12.