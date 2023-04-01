Новосибирцы не могут записать детей в первый класс из-за сбоя в работе «Госуслуг»

Журналист НГС обратился в диспетчерскую портала «Госуслуги» за комментарием по ситуации. Но на звонок корреспондента спустя 30 минут никто так и не ответил.



Ранее жители Новосибирска сообщили о сбое в работе интернет-провайдера «Электронный город». По словам читательницы НГС, при попытке зайти в интернет возникает ошибка соединения.

