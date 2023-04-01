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Новосибирцы не могут записать детей в первый класс из-за сбоя в работе «Госуслуг»

Сбой в работе сервера продолжается с самого утра

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Ошибка возникает на вопросе про дополнительные иностранные языки

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В Новосибирске 1 апреля началась запись в 1-й класс в школах, однако из-за сбоя в работе портала «Госуслуги» при регистрации ребенка в образовательное учреждение возникает ошибка. Об этом НГС сообщили читатели.

— Сегодня с 8 утра пытались записать ребенка в лицей «Технополис» в Кольцово, но так и не получилось. Пробовали несколько раз зайти в систему, последний раз в районе 14:00, но не смогли записать ребенка. Некоторые данные удается заполнить, но всё обрывается на вопросе про дополнительные иностранные языки, — рассказала читательница НГС Марина.

С чем связан сбой, пока неизвестно

С чем связан сбой, пока неизвестно

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Журналист НГС обратился в диспетчерскую портала «Госуслуги» за комментарием по ситуации. Но на звонок корреспондента спустя 30 минут никто так и не ответил.

Ранее жители Новосибирска сообщили о сбое в работе интернет-провайдера «Электронный город». По словам читательницы НГС, при попытке зайти в интернет возникает ошибка соединения.

СбойГосуслугиПервый классНовосибирск
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