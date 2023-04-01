Новосибирцы не могут записать детей в первый класс из-за сбоя в работе «Госуслуг»

В Новосибирске 1 апреля началась запись в 1-й класс в школах, однако из-за сбоя в работе портала «Госуслуги» при регистрации ребенка в образовательное учреждение возникает ошибка. Об этом НГС сообщили читатели.
— Сегодня с 8 утра пытались записать ребенка в лицей «Технополис» в Кольцово, но так и не получилось. Пробовали несколько раз зайти в систему, последний раз в районе 14:00, но не смогли записать ребенка. Некоторые данные удается заполнить, но всё обрывается на вопросе про дополнительные иностранные языки, — рассказала читательница НГС Марина.
Журналист НГС обратился в диспетчерскую портала «Госуслуги» за комментарием по ситуации. Но на звонок корреспондента спустя 30 минут никто так и не ответил.
Ранее жители Новосибирска сообщили о сбое в работе интернет-провайдера «Электронный город». По словам читательницы НГС, при попытке зайти в интернет возникает ошибка соединения.