13-летняя девочка пропала в селе под Томском: она может оказаться в Новосибирской области

В Томской области пропала 13-летняя Ксения Чибилькаева. Как сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАллерт» Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте», инцидент произошел 29 марта. Подросток может оказаться в Новосибирской области.
В пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт» Томской области НГС уточнили, что несовершеннолетняя ночью 29 марта вышла из дома в селе Дзержинском Томской области и пропала. Заявка на поиск подростка поступила в поисковой отряд утром 29 марта.
— Основные задачи на этот час — расклейка ориентировок, опрос населения, поиск камер видеонаблюдения и просмотр записей. Задачи выполняются не только в селе Дзержинском, поисковики отряда работают также и в Томске, — сообщили в пресс-службе поискового отряда.
Отмечается, что участие в поиске подростка 29 марта приняли более 160 человек. Девочку ищут сотрудники полиции, Следственного комитета, подразделения по делам несовершеннолетних, МЧС, добровольцы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», местные жители и родные подростка.
Рост Ксении — 165 сантиметров, телосложение плотное, волосы темно-каштановые длинные, глаза голубые. В день пропажи подросток была одета в черную футболку с принтом, черные штаны и белые кроссовки.
27 марта НГС сообщал о том, что в Новосибирске ищут 35-летнего Сергея Рубиса. Мужчина пропал 14 марта в Первомайском районе.