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«Золотое яблоко» отменило удержание в 20% с подарочных карт после публикации НГС

В магазине решили изменить правила

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Деньги «Золотое яблоко» за подарочные сертификаты будет возвращать тем способом, которым был произведен расчет

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Магазины «Золотое яблоко» изменили правила и будут возвращать всю стоимость подарочных сертификатов при желании клиентов после публикации НГС. Ранее компания удерживала 20% стоимости «за пользование пластиковой картой».

— Компания пересмотрела правила возврата подарочных карт физическим лицам, а именно мы исключили удержание в размере 20% от номинала подарочной карты. С сегодняшнего дня во всех магазинах сети при возврате сертификатов, приобретенных физическими лицами, будет возвращаться весь номинал подарочной карты, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе «Золотого яблока».

Деньги будут возвращать тем способом, которым был произведен расчет. Если, например, вы оплатили сертификат наличными, то вернут наличные.

— Если оплата подарочной карты производилась банковской картой — возврат производится путем перечисления на банковскую карту, с которой производилась оплата. При этом возврат средств производится при условии предъявления той же банковской карты, с которой производилась оплата, — добавили в компании.

Героине публикации НГС Татьяне Корниловой магазин обещал вернуть полную стоимость сертификатов. Накануне мы рассказывали, как она развернула борьбу за возврат денег.

Ранее жительница Новосибирска заявила, что не смогла вернуть 10 тысяч рублей по подарочным сертификатам METRO.

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