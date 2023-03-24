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Тема дняПодарила 10 тысяч магазину
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«Деньги подарила магазину»: сибирячка заявила, что в METRO не вернули 10 тысяч за сертификаты — почему это незаконно

Магазин не имел права отказывать клиенту в возврате

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Добиться возврата денег, по словам женщины, не удалось

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Жительница Новосибирска заявила, что не может вернуть 10 тысяч рублей по подарочным сертификатам METRO. Она оставила гневный отзыв на сервисе Flamp. Разбираемся, можно ли по закону вернуть деньги, а также сдачу с сертификатов.

«Сами виноваты, срок действия карт закончился»

В августе прошлого года жительница Новосибирска получила несколько подарочных карт в METRO на общую сумму 10 000 рублей. В феврале она решила их использовать.

— Оказалось, что активировать их нельзя, поскольку якобы срок их действия закончился в ноябре 2022-го. Обратились непосредственно в магазин, где нам отказались содействовать в этом вопросе, мол, сами виноваты, срок действия карт закончился. На наш вопрос: «Получается, что человек, купивший эти сертификаты, просто подарил вашему магазину деньги?» женщина, сидевшая в центре обслуживания, с невозмутимым видом ответила: «Да». Здорово, не правда ли? — написала на сервисе Flamp возмущенная женщина.

По ее словам, добиться возврата денег ей не удалось — магазин отказался это делать. В METRO Cash&Carry оставили комментарий к отзыву, в котором поблагодарили за обращение и заявили, что передали его специалистам.

На запрос редакции НГС в компании не ответили.

Подарочный сертификат — это авансовый платеж

По статье 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора

По статье 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора

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В Роспотребнадзоре неоднократно делали разъяснения по подарочным сертификатам — вернуть их можно.

— Подарочный сертификат — документ, подтверждающий обязательство организации передать его предъявителю товар на сумму, равную номиналу сертификата, то есть это, по сути, авансовый платеж. Деньги за товар получены, а товар еще не отдан, — объяснили в Роспотребнадзоре. — В случае с подарочным сертификатом деньги, которые вы вносите, являются авансом будущей оплаты товара и продавец и покупатель еще не вступили в правовые отношения. До момента, пока товар не передан покупателю или не оказана услуга, договор купли-продажи будет считаться не заключенным.

По статье 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

— Потребитель имеет право отказаться от покупки, а также потребовать возврата уплаченного аванса, — подытожили в Роспотребнадзоре.

Как вернуть деньги за сертификат

Нужно составить письменную претензию с требованием вернуть деньги, которые были потрачены на сертификат. В объяснении можно указать, что в магазине нет товара, который вы бы хотели приобрести. Вернуть сертификат может не только тот, кто его покупал, но и тот, кому его подарили.

Вернуть деньги должны в течение 10 календарных дней после письменного обращения.

— При этом отсутствие чека, подтверждающего факт приобретения подарочного сертификата, по закону не является основанием для отказа в возврате денег, что закреплено в статье 25 Закона РФ «О защите прав потребителей», а также в статье 493 ГК РФ, которые будут применяться по аналогии с общими нормами, применяемыми к договору розничной купли-продажи. Потребитель вправе ссылаться на свидетельские показания в подтверждение заключения договора и его условий, — отметили в Роспотребнадзоре.

Точку в спорах о правах и обязанностях сторон поставил Верховный суд, который в своем Определении от 13.10.2015 № 57-КГ15–7 сделал вывод: деньги, внесенные при приобретении подарочного сертификата, являются авансом на покупку товаров в будущем. Если подарочный сертификат не был использован, то аванс должен быть возвращен.

Если магазин отказывается возвращать деньги, то обратитесь в региональный Роспотребнадзор с жалобой. Если договориться с магазином не получилось, то придется идти в суд.

Если потратили только часть сертификата

Очень часто в условиях приобретения сертификата указано, что сдачу с него получить невозможно.

— Вы имеете право получить сдачу, не приобретая при этом другой товар. Если же сертификат продавец забрал, а сдачу вы так и не получили, в этом случае вы можете предъявить претензию продавцу о неосновательном обогащении, — объяснили в Роспотребнадзоре.

Ограниченный срок сертификата также можно оспорить. Если магазин отказал в услуге, то это тоже может быть расценено как неосновательное обогащение.

Ранее НГС писал, что пармейстер общественных бань «Мыловар» в Новосибирске обиделась на клиентку за то, что та выбрала парильщика-мужчину.

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