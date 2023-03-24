«Деньги подарила магазину»: сибирячка заявила, что в METRO не вернули 10 тысяч за сертификаты — почему это незаконно

Жительница Новосибирска заявила, что не может вернуть 10 тысяч рублей по подарочным сертификатам METRO. Она оставила гневный отзыв на сервисе Flamp. Разбираемся, можно ли по закону вернуть деньги, а также сдачу с сертификатов.
«Сами виноваты, срок действия карт закончился»
В августе прошлого года жительница Новосибирска получила несколько подарочных карт в METRO на общую сумму
— Оказалось, что активировать их нельзя, поскольку якобы срок их действия закончился в ноябре
По ее словам, добиться возврата денег ей не удалось — магазин отказался это делать. В METRO Cash&Carry оставили комментарий к отзыву, в котором поблагодарили за обращение и заявили, что передали его специалистам.
На запрос редакции НГС в компании не ответили.
Подарочный сертификат — это авансовый платеж
В Роспотребнадзоре неоднократно делали разъяснения по подарочным сертификатам — вернуть их можно.
— Подарочный сертификат — документ, подтверждающий обязательство организации передать его предъявителю товар на сумму, равную номиналу сертификата, то есть это, по сути, авансовый платеж. Деньги за товар получены, а товар еще не отдан, — объяснили в Роспотребнадзоре. — В случае с подарочным сертификатом деньги, которые вы вносите, являются авансом будущей оплаты товара и продавец и покупатель еще не вступили в правовые отношения. До момента, пока товар не передан покупателю или не оказана услуга, договор купли-продажи будет считаться не заключенным.
По статье 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора.
— Потребитель имеет право отказаться от покупки, а также потребовать возврата уплаченного аванса, — подытожили в Роспотребнадзоре.
Как вернуть деньги за сертификат
Нужно составить письменную претензию с требованием вернуть деньги, которые были потрачены на сертификат. В объяснении можно указать, что в магазине нет товара, который вы бы хотели приобрести. Вернуть сертификат может не только тот, кто его покупал, но и тот, кому его подарили.
Вернуть деньги должны в течение 10 календарных дней после письменного обращения.
— При этом отсутствие чека, подтверждающего факт приобретения подарочного сертификата, по закону не является основанием для отказа в возврате денег, что закреплено в статье 25 Закона РФ «О защите прав потребителей», а также в статье 493 ГК РФ, которые будут применяться по аналогии с общими нормами, применяемыми к договору розничной купли-продажи. Потребитель вправе ссылаться на свидетельские показания в подтверждение заключения договора и его условий, — отметили в Роспотребнадзоре.
Точку в спорах о правах и обязанностях сторон поставил Верховный суд, который в своем Определении от 13.10.2015
Если магазин отказывается возвращать деньги, то обратитесь в региональный Роспотребнадзор с жалобой. Если договориться с магазином не получилось, то придется идти в суд.
Если потратили только часть сертификата
Очень часто в условиях приобретения сертификата указано, что сдачу с него получить невозможно.
— Вы имеете право получить сдачу, не приобретая при этом другой товар. Если же сертификат продавец забрал, а сдачу вы так и не получили, в этом случае вы можете предъявить претензию продавцу о неосновательном обогащении, — объяснили в Роспотребнадзоре.
Ограниченный срок сертификата также можно оспорить. Если магазин отказал в услуге, то это тоже может быть расценено как неосновательное обогащение.
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