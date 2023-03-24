«Деньги подарила магазину»: сибирячка заявила, что в METRO не вернули 10 тысяч за сертификаты — почему это незаконно

По ее словам, добиться возврата денег ей не удалось — магазин отказался это делать. В METRO Cash&Carry оставили комментарий к отзыву, в котором поблагодарили за обращение и заявили, что передали его специалистам.

На запрос редакции НГС в компании не ответили.

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