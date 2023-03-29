«Золотое яблоко» отказалось возвращать покупательнице все деньги за сертификаты — сибирячка пошла в суд

Женщина написала претензию в магазин, на что получила ответ, что такие правила и ей придется смириться с удержанием 20% суммы или потратить все на покупки.

Татьяна обратилась в мировой суд с иском. На момент публикации данных о деле не было на сайте суда, но женщина предоставила в редакцию чеки об оплате отправки письма с иском в «Золотое яблоко». Госпошлина по защите прав потребителей не оплачивается.