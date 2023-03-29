«Золотое яблоко» отказалось возвращать покупательнице все деньги за сертификаты — сибирячка пошла в суд

Жительница Новосибирска подала в суд на «Золотое яблоко» из-за того, что магазин отказался возвращать ей полную стоимость подарочных сертификатов.
Удерживают 20%
У Татьяны Корниловой было три сертификата — два по 3 тысячи рублей и один на 2 тысячи рублей.
— У меня сложилась такая жизненная ситуация, что нужны деньги и я решила их сдать в магазин, — объяснила корреспонденту НГС Татьяна. — При возврате сертификатов магазин настаивает что вернет только 80% от стоимости. Удержав 20%. Это незаконно. Магазин своевольничает и нарушает права потребителей.
Женщина написала претензию в магазин, на что получила ответ, что такие правила и ей придется смириться с удержанием 20% суммы или потратить все на покупки.
Татьяна обратилась в мировой суд с иском. На момент публикации данных о деле не было на сайте суда, но женщина предоставила в редакцию чеки об оплате отправки письма с иском в «Золотое яблоко». Госпошлина по защите прав потребителей не оплачивается.
— Здесь уже вопрос не в деньгах. Они нарушают закон, — уверена Татьяна.
Позиция «Золотого яблока»
В «Золотом яблоке» на запрос корреспондента НГС ответили, что магазин вправе сам устанавливать правила оборота подарочных карт. С ними можно ознакомиться до покупки, как на сайте, так и в магазинах. Срок годности сертификатов «Золотое яблоко» установило в 3 года.
— Подарочная карта не является банковской картой и не предполагает ее использование в режиме внесения и снятия денежных средств. Также подарочная карта не является товаром (поскольку это средство платежа), предполагающим право потребителя вернуть ее, если не подошёл цвет, размер или фасон, — объяснили в пресс-службе «Золотого яблока».
Магазин установил правило — если покупатель хочет вернуть подарочную карту, то с него удерживается 20% номинала.
— Денежные средства подлежат возврату за вычетом стоимости услуги по предоставлению пластиковой подарочной карты, составляющей 20% от номинала карты, — подчеркнули в магазине. — При возврате денежных средств при покупке электронного подарочного сертификата, потребителю возвращается полная сумма.
Что говорит Роспотребнадзор
Ведомство неоднократно объясняло, что подарочная карта — это авансовый платеж, который при желании владельца карты должен быть возвращен полностью.
— До момента, пока товар не передан покупателю или не оказана услуга, договор купли-продажи будет считаться не заключенным. Потребитель имеет право отказаться от покупки, а также потребовать возврата уплаченного аванса, — подытожили в Роспотребнадзоре.
Если магазин не хочет возвращать деньги добровольно, то придется требовать их через суд.
Точку в спорах о правах и обязанностях сторон поставил Верховный суд, который в своем Определении от 13.10.2015 № 57-КГ15–7 сделал вывод: деньги, внесенные при приобретении подарочного сертификата, являются авансом на покупку товаров в будущем. Если подарочный сертификат не был использован, то аванс должен быть возвращен.
Ранее жительница Новосибирска заявила, что не смогла вернуть 10 тысяч рублей по подарочным сертификатам METRO.