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Приставы забрали Porsche Cayenne у сибирячки — ее объявили банкротом

Автомобиль привезли из Кемерова на эвакуаторе

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Автомобиль привезли на эвакуаторе

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В Новосибирске после вмешательства судебных приставов у 31-летней должницы забрали Porsche Cayenne Turbo S. Автомобиль нужно было передать в конкурсную массу, так как владелица обанкротилась.

— Повестку на прием в отделение должница проигнорировала. Тогда мы вышли в адрес проживания гражданки. Дверь открыл ее супруг, который представлял ее интересы. Он сообщил, что требование наше не может выполнить, так как автомобиль находится в Кемерове. Мужчину предупредили, что будет вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора, — сообщила судебный пристав-исполнитель Светлана Киреева.

Мужчина привез автомобиль на эвакуаторе из Кемерова, передал приставам и оплатил исполнительский сбор в 5000 рублей.

В Новосибирской области на 5 суток арестовали 37-летнего алиментщика из Чулыма. Мужчина должен своим детям почти 200 тысяч рублей.

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