Приставы забрали Porsche Cayenne у сибирячки — ее объявили банкротом

В Новосибирске после вмешательства судебных приставов у
— Повестку на прием в отделение должница проигнорировала. Тогда мы вышли в адрес проживания гражданки. Дверь открыл ее супруг, который представлял ее интересы. Он сообщил, что требование наше не может выполнить, так как автомобиль находится в Кемерове. Мужчину предупредили, что будет вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора, — сообщила судебный пристав-исполнитель Светлана Киреева.
Мужчина привез автомобиль на эвакуаторе из Кемерова, передал приставам и оплатил исполнительский сбор в 5000 рублей.
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