Приставы забрали Porsche Cayenne у сибирячки — ее объявили банкротом

— Повестку на прием в отделение должница проигнорировала. Тогда мы вышли в адрес проживания гражданки. Дверь открыл ее супруг, который представлял ее интересы. Он сообщил, что требование наше не может выполнить, так как автомобиль находится в Кемерове. Мужчину предупредили, что будет вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора, — сообщила судебный пристав-исполнитель Светлана Киреева.

