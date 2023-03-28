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Тема дняЗабрался с бутылкой на козырек кафе
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Новосибирец с бутылкой и в черных очках забрался на козырек кафе в центре города — мы выяснили зачем

Мужчину заметили на здании Ленина, 3

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Прохожие заметили мужчину на козырьке сегодня

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Мужчина в солнцезащитных очках и с бутылкой игристого залез на козырек кафе «У Беллуччи круче» в центре Новосибирска. Снимок уже расходится по соцсетям, а НГС узнал, зачем он это сделал.

На фото с козырька на улице Ленина, 3 появилось в телеграм-канале «АСТ-54». Жители города предположили, что мужчина пьяный, но всё оказалось иначе.

Представители кафе объяснили корреспонденту НГС, что мужчина сидел на козырьке специально. Заведение снимает экстравагантные ролики, чтобы привлечь посетителей.

— У нас есть акция, чтобы ее прорекламировать мы снимаем различные провокационные видео для наших социальных сетей. Он был с бутылкой игристого. Этот ролик выйдет в среду.

В заведении отметили, что такие видео для них не редкость, например, один раз ради ролика обливались алкоголем.

Недавно НГС рассказал об открытии не совсем обычного заведения: на Красном проспекте заработал небольшой бар-пельменная в одном из офисов Сбербанка.

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