Новосибирец с бутылкой и в черных очках забрался на козырек кафе в центре города — мы выяснили зачем

Мужчина в солнцезащитных очках и с бутылкой игристого залез на козырек кафе «У Беллуччи круче» в центре Новосибирска. Снимок уже расходится по соцсетям, а НГС узнал, зачем он это сделал.
На фото с козырька на улице Ленина, 3 появилось в телеграм-канале «АСТ-54». Жители города предположили, что мужчина пьяный, но всё оказалось иначе.
Представители кафе объяснили корреспонденту НГС, что мужчина сидел на козырьке специально. Заведение снимает экстравагантные ролики, чтобы привлечь посетителей.
— У нас есть акция, чтобы ее прорекламировать мы снимаем различные провокационные видео для наших социальных сетей. Он был с бутылкой игристого. Этот ролик выйдет в среду.
В заведении отметили, что такие видео для них не редкость, например, один раз ради ролика обливались алкоголем.
Недавно НГС рассказал об открытии не совсем обычного заведения: на Красном проспекте заработал небольшой бар-пельменная в одном из офисов Сбербанка.