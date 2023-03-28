Сверху деньги, снизу пиво: в подвале Сбербанка открылся бар с пельменями — чем там кормят ещё

На Красном проспекте заработал небольшой бар-пельменная под названием Play. Необычно в этом заведении место расположения — это подвал здания, которое полностью занимает один из офисов Сбербанка.
Здание номер 46 (где открылся бар) состоит из двух частей, одну, выходящую фасадом на Красный проспект, полностью занимает офис Сбербанка, во второй (она примыкает к заднему торцу) расположился жилой дом. Г-образная форма вместе с ограждением соседнего здания создаёт закрытый с трёх сторон дворик, который днем используется как парковка. В жилой части уже несколько дет работает небольшой бар «Кружали». Play — новый проект создательницы этого заведения Анны и Сергея Кривошлыковых.
Вход в новый бар не сразу замечаешь даже уже находясь во дворе. В него ведет узкая лестница без вывески, и только подойдя к ней, можно увидеть название на дверях без объяснений, что собственно имеется в виду. Лестница длинная, внутри в подвале уже не работает сотовая связь.
В небольшом квадратном зале стоят три простых стола с диванами и ещё три высоких круглых столика с табуретами. Барной стойки нет, но вдоль одной из стен организована некая рабочая зона с раковиной и кранами для пива. Меню представляет собой небольшой листок с названиями блюд напротив каждого их которых поставлены квадратики, куда нужно поставить галочки.
Обеденное и вечернее меню различаются. В обед можно заказать пять видов пельменей от 180 (курица со сливками) до 320 рублей (вегетарианские). Кроме пельменей список блюд ограничивается парой салатов, двумя супами и простым горячим (например, сосиска со спагетти и куриная отбивная).
Как рассказал Сергей Кривошлыков, в баре, раньше в этом подвале работала собственная столовая для сотрудников банка, потом помещение сдавали в аренду под заготовочный цех банкетному залу (который готовил еду и для сотрудников Сбера). В конце концов банк согласился просто сдать подвал в аренду владельцу заведения, которое уже не первый год работает в этом дворе.
— Идея бара — воссоздать атмосферу посиделок со старыми друзьями на кухне. А при желании — устроить настоящую громкую тусовку, пояснил Сергей
С громкими тусовками в самих «Кружалях», действительно могли возникнуть проблемы. Этот бар находится на первом этаже жилого дома.
Здание на Красном проспекте, 46 построено в 1936 года специально для размещения здесь подразделения Сберкассы (так назывался в СССР предшественник Сбербанка) и имеет историко-культурную ценность, являясь примером неоклассицизма в архитектуре.
В самом Сбере сообщили, что арендодателем подвального помещения по адресу Красный проспект, 46 выступает сам Сбербанк.
— Заключение договора аренды не препятствует основной деятельности банка, - подчеркнули в Сбере.
Создателям Play придётся, конечно, постараться, чтобы привлечь публику в столь неприметное место. По данным 2ГИС, только в пятиминутной шаговой доступности от Play расположены не меньше 10 баров, а если расширить зону до 10 минут ходьбы, то заведений будет уже больше 50.
Play не единственное открытие в центре. В конце прошлой недели в подвале Новосибирского архитектурного университета заработало большое заведения с кулинарией, столовой и магазином.