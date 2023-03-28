Сверху деньги, снизу пиво: в подвале Сбербанка открылся бар с пельменями — чем там кормят ещё

Вход в новый бар не сразу замечаешь даже уже находясь во дворе. В него ведет узкая лестница без вывески, и только подойдя к ней, можно увидеть название на дверях без объяснений, что собственно имеется в виду. Лестница длинная, внутри в подвале уже не работает сотовая связь.



В небольшом квадратном зале стоят три простых стола с диванами и ещё три высоких круглых столика с табуретами. Барной стойки нет, но вдоль одной из стен организована некая рабочая зона с раковиной и кранами для пива. Меню представляет собой небольшой листок с названиями блюд напротив каждого их которых поставлены квадратики, куда нужно поставить галочки.