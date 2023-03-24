Бывший сайт новосибирской больницы оккупировала реклама интимных услуг

На бывшем сайте Новосибирской районной больницы
О неприличной рекламе сообщили в группе «Центр управления регионом в Новосибирской области» в соцсети «ВКонтакте». По словам автора сообщения, больница в Кольцово сменила адрес сайта, а старым доменным именем «завладели мошенники».
Ситуацию прокомментировали в официальном представительстве регионального Минздрава в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на информацию администрации больницы. В сообщении указано, что сайт, на котором появилась реклама интимных услуг, функционировал до 2016 года. Позже у всех областных медорганизаций появился общий домен — его выделило Министерство здравоохранения региона.
Отмечается, что ссылка на порнографический сайт появилась еще в июне прошлого года — ее заметил сотрудник медучреждения.
— Сотрудник написал на сайт Роскомнадзора запрос о блокировке данного сайта. Затем 1 августа 2022 года юрисконсульт больницы отправил официальное письмо за подписью главного врача на электронную почту Роскомнадзора по Сибирскому федеральному округу. На данные запросы ответа не получено, — указано в сообщении регионального Минздрава.
НГС обратился с запросом в Роскомнадзор.
В начале марта хакеры атаковали сайт новосибирского горсовета.