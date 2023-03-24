Бывший сайт новосибирской больницы оккупировала реклама интимных услуг

— Сотрудник написал на сайт Роскомнадзора запрос о блокировке данного сайта. Затем 1 августа 2022 года юрисконсульт больницы отправил официальное письмо за подписью главного врача на электронную почту Роскомнадзора по Сибирскому федеральному округу. На данные запросы ответа не получено, — указано в сообщении регионального Минздрава.

НГС обратился с запросом в Роскомнадзор.

В начале марта хакеры атаковали сайт новосибирского горсовета.