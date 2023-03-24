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Коммунальщики пришли в страшную душевую общежития после публикации НГС — что они там увидели

Жителям предложили провести ремонт за свой счет

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По информации жителей, ремонт душевой обойдется в 300 тысяч рублей

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В новосибирском общежитии на Гоголя, 225 после публикации НГС о жалобах жителей на состояние душевой комнаты прошел внеочередной осмотр. Как рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска, специалисты муниципальной УК осмотрели комнату 20 марта.

— АО «МУК» определил, что в большой душевой на первом этаже частично отсутствует облицовочная плитка, разрушение затирки, имеется отслоение отделочного слоя на поверхности стен и потолка, — рассказали в пресс-службе мэрии.

АО «МУК» зарегистрировали в 2017 году. ПО данным «Контур.Фокуса», основным акционером общества является МУП «Спецавтохозяйство». Выручка в 2021 году была 123,5 миллиона, чистая прибыль — 433 тысячи.

В мэрии уточнили, что в журнале учета заявлений на оперативный ремонт и устранение неисправностей от жителей в 2023 году нет. А 25 апреля 2022 года собственники дома проголосовали на общем собрании против текущего ремонта душевых.

Отказ от ремонта в прошлом году подтвердила жительница дома Виктория (имя изменено). По ее словам, это было связано с тем, что ремонт предлагали провести за свой счет. Также она заявила, что после осмотра от 20 марта коммунальщики предложили аналогичное решение проблемы.

— Нам предлагают сейчас сделать ремонт за свой счет. Но для чего тогда мы платим деньги за капремонт. Здание давно в аварийном состоянии, весь дом на стяжках. Потолки неоднократно отваливались в комнатах, — добавила Виктория.

Жительница дома также предоставила фотографии вывески с приглашением на общее собрание, назначенное на 22 марта. В объявление перечислены вопросы, которые были вынесены на обсуждение. Там отмечено, что на ремонт душевой нужно больше 300 тысяч рублей.

— Обращений жителей общежития по ул. Гоголя, 225 по вопросу ненадлежащего содержания душевых в общежитии в департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска не поступало, — уточнили в пресс-центре городской администрации.

В ответе на запрос НГС мэрия также дала совет жителям, которые недовольны состоянием своего жилья:

— При возникающих у собственников вопросах по содержанию общего имущества сначала необходимо обратиться в свою управляющую организацию, а в случае ее бездействия в государственную жилищную инспекцию Новосибирской области (ул. Ленина, 1, тел. 202–07–57) письменно или через официальные сайты, — передали в администрации.

Виктория уточнила в разговоре с корреспондентом НГС, что жители дома обращались только в управляющую компанию и в ГЖИ заявление не отправляли.

На улице Калинина жители двухэтажного дома не один десяток лет ждут капитального ремонта или расселения из ветхих квартир. Корреспондент НГС посмотрел, как люди живут в доме с износом больше 70 %.

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