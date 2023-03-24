Коммунальщики пришли в страшную душевую общежития после публикации НГС — что они там увидели

АО «МУК» зарегистрировали в 2017 году. ПО данным «Контур.Фокуса», основным акционером общества является МУП «Спецавтохозяйство». Выручка в 2021 году была 123,5 миллиона, чистая прибыль — 433 тысячи.

В мэрии уточнили, что в журнале учета заявлений на оперативный ремонт и устранение неисправностей от жителей в 2023 году нет. А 25 апреля 2022 года собственники дома проголосовали на общем собрании против текущего ремонта душевых.