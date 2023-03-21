В Общественную палату РФ выбрали нового представителя Новосибирской области

21 марта в правительстве Новосибирской области выбрали нового представителя региона в Общественную палату РФ.
Им стала председатель комиссии по социальной политике, здравоохранению и трудовым отношениям общественной палаты НСО Ирина Федорова.
— Представителем от Общественной палаты Новосибирской области в состав VIII созыва Общественной палаты Российской Федерации избрана Ирина Федорова, — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
Вторым кандидатом на пост представителя палаты была председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты региона Ирина Хапко. Она не смогла опередить Ирину Федорову после подсчета голосов.
В правительстве уточнили, что действующий представитель Общественной палаты Новосибирской области Игорь Галл-Савальский планирует войти в новый созыв Общественной палаты Российской Федерации от Всероссийского общества инвалидов. Галл-Савальского выбирали в 2017 году.
Недавно региональная Общественная палата поддержала отмену прямых выборов в Новосибирске. НГС побывал на заседании палаты, послушал выступления и вспомнил краткую историю попыток отмены прямого голосования в городе — подробности здесь.