«Сняли багаж, выдали людям»: в Новосибирске задерживается прибытие рейса из Пхукета

В Пкухете задерживается вылет самолета до Новосибирска. Как сообщил НГС знакомый одного из пассажиров, авиарейс должен был вылететь по расписанию днем 19 марта. Отправление самолета перенесли на следующий день.
— 3,5 часа в самолете, как в бане. Потом в порту, — цитирует слова знакомого читатель НГС. — Самолет разгрузили, сняли с него багаж, выдали людям, вывели за стерильную зону. Предварительно обещают замену борта и рейс на 8 утра.
По словам читателя НГС, речь идет о рейсе ZF 2950 авиакомпании Azur Air. На сайте перевозчика указано, что самолет должен был вылететь из Пхукета в 15:05 и приземлиться в новосибирском аэропорту 19 марта в 23:10. Расчетное время вылета изменили на 08:00, прибытие рейса — на 16:04.
Между тем на сайте онлайн-табло аэропорта Толмачево также сообщается о задержке рейса, но отмечается, что расчетное время прибытия изменено на 03:37 20 марта.
НГС обратился в пресс-службу аэропорта Толмачево с просьбой прокомментировать ситуацию. Редакция также направила запрос в авиакомпанию Azur Air с целью узнать причины задержки рейса.
Днем 19 марта НГС сообщал о том, что больше 300 пассажиров не могли улететь в Новосибирск из Сочи из-за погоды в аэропорту прилета.