В Новосибирске ищут арендаторов для вековой конюшни: сколько стоит занять здание

На сайте объявлений Avito ищут арендаторов на долгосрочную аренду постройки начала ХХ века. Здание находится на территории бывшего военного городка недалеко от ТРЦ «Аура». За аренду просят 48 тысяч 60 рублей — по 60 рублей за площадь здания 801 квадратный метр. Пока это стартовая цена, претендентов ждет аукцион. Объекты военного городка признаны памятниками культурного наследия Новосибирской области.
— Это — здание конюшни. Памятник регионального значения. Строительство ее завершено было в 1913 году. Это единственная сохранившаяся конюшня, относившаяся к пехотному участку военного городка. В советское время здесь находился магазин «Военторг», — пояснила корреспонденту НГС общественница Елена Гавровская, которая борется за сохранение исторических объектов на территории военного городка.
В объявлении сказано, что здание одноэтажное, высота потолков 4 метра, отделки нет, отопление центральное, требуется ремонт. Сдает объект в аренду АО «Военторг Восток».
АО «Военторг Восток» зарегистрировано в Хабаровске. Образовано юрлицо в августе 2009 года. Генеральный директор Николай Бекасов. Учредителем является АО «Военторг» (99,99%). «Контур.Фокус» уточняет, что конечным владельцем предположительно является зарегистрированное в Москве АО «Гарнизон», учредителем которого до середины 2022 года было обозначено Министерство обороны РФ. Финансовые показатели АО «Военторг Восток» на конец 2021 года: выручка — 1,3 миллиарда рублей, чистая прибыть — 81,5 миллиона рублей. «Военторг Восток» — участник многочисленных госконтрактов на поставку и пошив форменной одежды.
— Интерес к объекту есть. Самое интересное, что я сбрасываю документацию, люди изучают, понимают, что надо реставрировать, что это памятник. И деревянные двери должны быть, деревянные окна и крыша металлическая. А вчера звонок вообще был из Екатеринбурга — они тоже готовы поучаствовать в торгах. Аренда там будет 15 лет с последующей пролонгацией без торгов еще на 15 лет. Это — золотое дно кому-то достанется! Центр города же. Например, офисные помещения там можно сделать какому-нибудь банку, — рассказал журналисту представитель компании «Военторг Восток» Александр, отказавшийся называть фамилию.
Александр заметил, что аукцион будет проходить на электронной торговой площадке «ГазПромБанка» примерно в апреле. Стартовой ценой квадратного метра станет цена в 60 рублей. Шаг аукциона — 5%.
О том, как горожане добивались признания старинной конюшни памятником архитектуры, НГС рассказал в феврале 2019 года.
На Avito регулярно выставляют необычные и странные лоты, например, в феврале 2023 года НГС рассказал о наручных часах, которые выставили здесь за 20 миллионов рублей. Продавец утверждает, что эти часы подарил его отцу министр путей сообщения. А ранее на этой торговой площадке продавали бриллиантовый айфон за 50 миллионов рублей.