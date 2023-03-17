В Новосибирске ищут арендаторов для вековой конюшни: сколько стоит занять здание

— Интерес к объекту есть. Самое интересное, что я сбрасываю документацию, люди изучают, понимают, что надо реставрировать, что это памятник. И деревянные двери должны быть, деревянные окна и крыша металлическая. А вчера звонок вообще был из Екатеринбурга — они тоже готовы поучаствовать в торгах. Аренда там будет 15 лет с последующей пролонгацией без торгов еще на 15 лет. Это — золотое дно кому-то достанется! Центр города же. Например, офисные помещения там можно сделать какому-нибудь банку, — рассказал журналисту представитель компании «Военторг Восток» Александр, отказавшийся называть фамилию.

