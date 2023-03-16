Кусок кирпича с облицовки здания пробил капот припаркованной у дома машины в Новосибирске

На машину, припаркованную рядом с домом на Дуси Ковальчук, 238, упал кусок облицовочного кирпича со стены здания и пробил капот. Об этом в группе «АСТ-54» сообщила владелица автомобиля.
Инцидент произошел 15 марта около 09:00.
— Около подъезда № 10 с 19-го этажа начала падать вниз кирпичная облицовка здания. В результате был пробит капот машины. По словам работников магазина, который находится рядом с подъездом, подобные ситуации уже не первый раз случаются, — утверждает женщина.
Автор поста объяснила корреспонденту НГС, что собирается идти в управляющую компанию с жалобой.
— Мне дали личный номер начальника УК. Когда я ему позвонила, он сказал, что уже ждал моего звонка. Он сказал, чтобы я написала официальное обращение в управляющую компанию на его имя, а также сделала и предоставила официальный документ с СТО по ремонту капота, чтобы узнать стоимость ремонтных работ и в дальнейшем произошло возмещение ущерба, — объяснила владелица машины Екатерина.
Женщина записалась в «Рено Центр» для проведения экспертизы, чтобы получить необходимые документы, а затем потребовать возмещения ущерба.
Подъезд №10, рядом с которым произошел инцидент сегодня огородили.
Корреспондент НГС попыталась дозвониться по телефонам, указанным на сайте УК «Нарымский квартал». Звонок сначала проходит, но через несколько гудков сообщается, что номер временно не обслуживается. Редакция направила запрос на электронную почту компании.
В начале марта ночью на припаркованные автомобили упал снег с крыши. Инцидент произошел рядом с домом по улице Промышленной, 13 в Дзержинском районе.