Кусок кирпича с облицовки здания пробил капот припаркованной у дома машины в Новосибирске

Автор поста объяснила корреспонденту НГС, что собирается идти в управляющую компанию с жалобой.

— Мне дали личный номер начальника УК. Когда я ему позвонила, он сказал, что уже ждал моего звонка. Он сказал, чтобы я написала официальное обращение в управляющую компанию на его имя, а также сделала и предоставила официальный документ с СТО по ремонту капота, чтобы узнать стоимость ремонтных работ и в дальнейшем произошло возмещение ущерба, — объяснила владелица машины Екатерина.