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Куда звонить из-за переполненных мусорных баков — новый регоператор сменил номер телефона

Операторы будут принимать звонки с 8 утра до 20 вечера

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Региональный оператор сменился в прошлом месяце

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В Новосибирской области с 20 марта поменяется номер регионального мусорного оператора МУП «САХ».

— Сообщить о переполнении контейнеров ТКО, а также оставить заявку на вывоз крупногабаритных и раздельно собранных отходов можно по номеру телефона: +7 (383) 363-04-22, — сообщили в телеграм-канале МУП «САХ».

Операторы «Спецавтохозяйства» принимают звонки с 8 утра до 20:00 ежедневно.

Напомним, с 11 февраля 2023 года новым оператором по вывозу мусора в Новосибирской области стало МУП «Спецавтохозяйство». По данным мэрии Новосибирска, его предшественник, «Экология Новосибирск», задолжало МУП полмиллиарда рублей и в начале марта бывшего регоператора признали банкротом.

МусорСАХНомер телефонаКуда звонить
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