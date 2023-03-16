Куда звонить из-за переполненных мусорных баков — новый регоператор сменил номер телефона

В Новосибирской области с 20 марта поменяется номер регионального мусорного оператора МУП «САХ».
— Сообщить о переполнении контейнеров ТКО, а также оставить заявку на вывоз крупногабаритных и раздельно собранных отходов можно по номеру телефона:
Операторы «Спецавтохозяйства» принимают звонки с 8 утра до 20:00 ежедневно.
Напомним, с 11 февраля 2023 года новым оператором по вывозу мусора в Новосибирской области стало МУП «Спецавтохозяйство». По данным мэрии Новосибирска, его предшественник, «Экология Новосибирск», задолжало МУП полмиллиарда рублей и в начале марта бывшего регоператора признали банкротом.