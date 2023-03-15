В Новосибирской областной клинической больнице перестанут принимать беременных — куда их перенаправят

В Новосибирске беременных пациенток из Новосибирской областной клинической больницы из Кировского Ленинского Советского районов города могут начать принимать в других медицинских учреждениях. Соответствующий проект приказа Министерства здравоохранения региона опубликован на сайте «Электронная демократия» Новосибирской области.
Согласно документу, речь идет о перераспределении потоков беременных, рожениц и родильниц. Меру могут принять «в целях соблюдения санитарно-эпидемиологического режима в акушерских стационарах».
— Главному врачу НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» Юданову А. В. приостановить прием беременных, рожениц, родильниц с 22 недель 0 дней до 33 недель 6 дней, проживающих в Кировском, Ленинском, Советском (левый берег) районах города Новосибирска с 08:00 15.03.2023 до особого распоряжения, — указано в документе.
В документе уточняется, что специалисты скорой помощи будут проводить медицинскую эвакуацию пациенток в Новосибирский городской клинический перинатальный центр. Там планируется обеспечить женщинам госпитализацию.
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