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Новосибирскую блогершу высадили из машины такси — что случилось

Водитель попросил компенсировать лишние минуты поездки, но девушка отказалась

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НГС обратился в пресс-службу «Яндекс Go» с просьбой прокомментировать ситуацию

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В Новосибирске блогершу Алину Калинину высадили из автомобиля такси. Как сообщила девушка в своих соцсетях, она вызвала машину в сервисе «Яндекс Go» комфорт-класса. После того, как блогерша села в автомобиль, водитель сообщил о «новых правилах» поездок пассажирке.

— Сажусь, он говорит: «Здравствуйте, с нового дня по правилам «Яндекса», если наша поездка займет хотя бы на минуту дольше, чем «Яндекс» предположил, мне не будут это компенсировать», — цитирует слова водителя блогерша.

По словам жительницы Новосибирска, водитель спросил, готова ли она компенсировать минуты «со своего кошелька», на что та ответила отказом. В результате водитель решил отменить поездку.

— Он меня просто выгнал из машины и сказал: «Девушка, это не мои проблемы, а ваши», — сообщила сибирячка.

НГС обратился в пресс-службу «Яндекс Go» с просьбой прокомментировать ситуацию, ответ будет опубликован после получения. Редакция также попыталась связаться с девушкой для уточнения деталей происшествия.

В начале марта в Новосибирске произошел сбой в работе приложения «Яндекс Go». В нем сообщалось, что произошла «ошибка на сервере».

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ТаксиЯндекс GoБлогерНовосибирск
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