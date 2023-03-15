Новосибирскую блогершу высадили из машины такси — что случилось

По словам жительницы Новосибирска, водитель спросил, готова ли она компенсировать минуты «со своего кошелька», на что та ответила отказом. В результате водитель решил отменить поездку.



— Он меня просто выгнал из машины и сказал: «Девушка, это не мои проблемы, а ваши», — сообщила сибирячка.

