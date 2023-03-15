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После публикации НГС с двух улиц в центре Новосибирска счистили лед

Главные улицы города превратились на этой неделе в каток

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Лед на тротуарах встречается даже в центре города

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После публикации НГС две улицы в центре Новосибирска почистили ото льда. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Прокуратура провела проверку после злобной колонки журналиста НГС о заброшенности центра города, где тротуар завален сугробами, а под ногами образовался лед, который где-то очистили почти до плитки, где-то — просто притопали ногами. Прокуратура Новосибирской области провела проверку из-за образовавшегося катка на улицах Советской и Вокзальной магистрали.

— Прокуратура Железнодорожного района понудила МКУ «ДЭУ 1» незамедлительно очистить тротуары от снега и надели, — говорится в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, нарушения устранены: лед убрали.

Внимание властей к наледи журналисты НГС привлекали разными способами, например, главред издания написала хромую колонку о заброшенности улиц города, а журналистка Елизавета Шаталова прокатилась по тротуару на коньках.

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