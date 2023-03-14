Сугробы на Ленина: злая колонка о том, почему главная прогулочная улица города выглядит как трущобы

Потому что вот прямо сейчас тротуар (то есть пространство, выделенное пешеходам) примерно на 70% занят с одной стороны выстроенными здесь «летними верандами», с другой — просто сугробами. Между ними уютно расположилась ледяная корка переменной толщины. Где-то ее отдолбили почти до плитки, где-то — просто притопали ногами.



И возникает естественный, как мне кажется, вопрос: зачем нам всем какая-то пешеходная улица, если сейчас горожанам вполне хватает узкой полоски шириной метр-полтора? Нормально же ходим. Большинство даже не падают, я проверял.

