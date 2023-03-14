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Сугробы на Ленина: злая колонка о том, почему главная прогулочная улица города выглядит как трущобы

Постарались все — и власти, и предприниматели. Но есть и хорошие примеры

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Не все тротуары улицы Ленина пригодны для хождения пешком

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Новосибирцы традиционно сетуют на толстый слой льда, которым покрылись улицы города. Однако лед под ногами — это не какая-то неизбежность, вызванная суровым климатом и перепадами температур. Это следствие наплевательского отношения горожан к городу и себе лично. Ярче всего это проявляется в самом центре, где, казалось бы, можно навести хотя бы видимость порядка.

Неутихающие дискуссии по поводу перспектив превращения улицы Ленина в пешеходную зону особенно актуально звучат зимой и сейчас — в начале весны. Для чего вообще нужна эта самая пешеходная улица? Для того, чтобы ходить по ней пешком. Так вот движение к этой самой пешеходизации (да, уже есть такое слово) можно было бы, как мне кажется, начать с того, чтобы сделать пригодными для хождения хотя бы уже имеющиеся здесь тротуары.

Корка спрессованного снега рядом с баром «Уголок Святого Патрика»

Корка спрессованного снега рядом с баром «Уголок Святого Патрика»

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Потому что вот прямо сейчас тротуар (то есть пространство, выделенное пешеходам) примерно на 70% занят с одной стороны выстроенными здесь «летними верандами», с другой — просто сугробами. Между ними уютно расположилась ледяная корка переменной толщины. Где-то ее отдолбили почти до плитки, где-то — просто притопали ногами.

И возникает естественный, как мне кажется, вопрос: зачем нам всем какая-то пешеходная улица, если сейчас горожанам вполне хватает узкой полоски шириной метр-полтора? Нормально же ходим. Большинство даже не падают, я проверял.

И без того узкий проход загроможден неактуальными зимой лавочками

И без того узкий проход загроможден неактуальными зимой лавочками

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А если серьезно, то состояние этой основной пешеходной зоны (кусок Ленина до Красного Факела и часть пересекающей его Советской) должно было бы быть предметом стыда не только городских властей, но и всех нас. Если бы мы все способны были испытывать это полезное чувство. Потому что на вид это не центр мегаполиса с какими-то там амбициями, а какое-то гетто. Где население настолько задавлено жизнью, что ему лишь бы добраться до своей квартирки, а что там на улице — не его дело.

Сугробы на Ленина настолько привычны, что их уже никто не замечает

Сугробы на Ленина настолько привычны, что их уже никто не замечает

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Любой беспорядок, ощущение неустроенности не являются чем-то неизбежным. Они следствие действий одних и бездействия других. Взять хотя бы эти массивные пристройки, которые как бы летние веранды. Совершенно очевидно, что такие конструкции должны разбираться на зиму, освобождая пространство, в том числе и для того, чтобы на тротуар могла выйти снегоуборочная техника. Да и летом хватило бы просто стульев и столов под зонтами и за легким заграждением (если уж так хочется). Но как-то это строится, как-то согласовывается, кто-то дает на это разрешение (или хотя бы закрывает глаза). А в итоге заведение, которое всё это нагородило, даже снег почистить на оставшейся части тротуара не считает нужным. Пройдут и так.

Автомобили, припаркованные практически в сугробе на Советской

Автомобили, припаркованные практически в сугробе на Советской

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Совсем комично в свете всех этих мечтаний о пешеходной улице смотрится кусок Советской (по обе стороны от перекрестка с Ленина). Здесь больше половины тротуара просто завалено снегом. И даже въехавшие на этот снег нагловатые обладатели недешевых автомобилей, в сущности, не вызывают сейчас раздражения. Всё равно ведь это пространство никем не используется.

Комфортная летом пешеходная зона на Вокзальной сейчас превратилась в неровный каток

Комфортная летом пешеходная зона на Вокзальной сейчас превратилась в неровный каток

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Нужно заметить, что в центре уже есть пример того, как правильно организовать пешеходную зону. Это отрезок Вокзальной магистрали вдоль здания номер 16 и еще кусок в самом начале этой улицы, где реконструированы торговые помещения. В обоих случаях это инициатива частного бизнеса, люди наняли архитекторов, провели капитальный ремонт тротуара, высадили деревья и поставили фонари. Ничего сложного, но получилось единое пространство, где и пройти можно, и сесть есть где, и даже если выставить из кафе столики, они будут смотреться органично.

Корка льда на тротуаре напротив бара Peoples

Корка льда на тротуаре напротив бара Peoples

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Но и здесь за зиму намерзла корка снега, превратившегося после потепления в лед. Работники посыпают его солью, но это временное решение. Причина всё та же — непонятно, кто должен поддерживать эту зону в порядке и что, собственно, от него можно требовать (а чего нет). Хотя, казалось бы, люди постарались, потратили серьезные деньги. Но чего-то немного не хватило.

Отсутствие препятствий позволяет использовать технику

Отсутствие препятствий позволяет использовать технику

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На этом фоне удивительно благополучно выглядит самое начало улицы Ленина (причем по обеим сторонам). Лед здесь, конечно, тоже имеется, но в виде тонкой ровной корки, из-под которой уже виден асфальт, которая неизбежна при резких перепадах температуры. А причина проста: достаточно широкий, ничем не загроможденный тротуар просто чистят с помощью техники (да еще «Бионордом» посыпают). В результате снег здесь не лежит кучами, и из этих куч вода не течет потоками, когда пригревает солнце. Такое вот бесхитростное ноу-хау. Просто вовремя убирать снег с тротуаров (ну хотя бы до начала весны).

Тротуар на Советской

Тротуар на Советской

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Можно, конечно, возразить, что, дескать, лед и горы снега в Новосибирске почти везде. Это правда (хотя удаленные жилые комплексы могут выглядеть опрятней, если управляющая компания об этом заботится), но есть такое понятие, как «лицо города». И район площади Ленина — это именно такое лицо и есть. И коли уж даже на него у горожан не хватает средств и мотивации, то что говорить о каких-то других, чуть более отдаленных городских районах. Если у человека на лице недельная щетина, следы засохшей зубной пасты и от него разит перегаром, то требовать от него каких-то более сложных усилий как-то не приходится.

Тем временем городские власти вновь собираются временно сделать улицу Ленина пешеходной. Хорошо, что это случится летом, так что снег и лед пешеходам не смогут помешать.

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