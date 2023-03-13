Совсем как люди: мы нарисовали портреты типичных жителей Новосибирска по районам — а вы ленинец или центровой?

Ценит возможность просто так выйти погулять в Центральном парке, хотя бывает там нечасто. Зато считает своим долгом регулярно посещать оперу и балет. Не потому, что действительно любит то и другое, — просто положение обязывает. Да и глупо упускать такую возможность, если до театра всего десять минут пешком.



Его можно встретить на улице Ленина, где его неизменно удивляют понаехавшие сюда жители других районов города. Как-то ему сказали, что сама улица Ленина расположена преимущественно в соседнем Железнодорожном районе, он был очень удивлен и даже полез проверять этот факт в 2ГИС.

