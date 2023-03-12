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Тема дняНГС отмечает 25-летие
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НГС отмечает 25-летие: вспоминаем, как наш дизайн за это время поменялся, а город нет

Четверть века истории сайта в скриншотах главной страницы и новостях

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НГС отмечает 25 лет — четверть века мы пишем и снимаем для вас

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Сегодня, 12 марта, сайту NGS.RU исполняется 25 лет — редакция НГС вспоминает, как менялся за это время внешний облик портала.

Четверть века назад сайт запустил Максим Сидоркин. Сначала ресурс был просто городским форумом, потом на нем стали публиковаться объявления, а затем и новости. С помощью сервиса web.archive.org мы можем увидеть, как сайт развивался на протяжение всей двадцатипятилетней истории, и даже прочитаем некоторые новости. К сожалению, из-за алгоритмов кеширования веб-архив почти не сохраняет изображения, зато реклама в формате GIF, которая первая появилась на сайте, еще видна и вызывает настоящий приступ ностальгии.

Первое упоминание в веб-архиве — 3 марта 2000 года. Сайту уже почти два года и это его первая главная страница. Новости уже появились. В частности, мы можем прочитать, что Новосибирск вышел на второе место по потреблению информационных ресурсов.

Сайт спустя два года после открытия

Сайт спустя два года после открытия

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Напомним, что в начале нулевых никаких широкополосных выделенных линий не было, а пользователи заходили в Сеть через dial-up-модемы и карточки с часами посещения, которые стоили совсем не дешево.

Переместимся сразу же на год вперед. Сайт сменил формат главной страницы и логотип. И из главной новости мы сразу же узнаем, что ремонт Димитровского моста завершится 20 июля. Ничего не напоминает? А в новости от 29 июня писали, что минута разговора в формате GSM будет стоить теперь всего 39 центов.

2001 год — логотип и дизайн обновлен

2001 год — логотип и дизайн обновлен

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2002 год радует нас (и мэрию). Журналисты издания выяснили, что Октябрьский рынок приносит бюджету города целых 8 тысяч рублей прибыли в год. А главная от 27 сентября сообщает, что реконструкцию площади Маркса закончат через три года. Мы знаем что случилось потом. 11 июня 2003 года редакция успокаивала своих читателей новостью о передаче в суд дела «конфетных воров», а в декабре пугала жутким текстом о 130 черепашках, которых везли в Новосибирск на съедение.

Количество рубрик впечатляет. 2002 год

Количество рубрик впечатляет. 2002 год

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На NGS.RU можно было посмотреть и веб-камеры. На иллюстрации площадь Ленина и вид на Октябрьский мост. Несмотря на будний день, ажиотажа на парковке перед «Аркадой» не наблюдается.

Первые веб-камеры Новосибирска

Первые веб-камеры Новосибирска

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В 2006 году произошел редизайн главной страницы, появился отдельный блок с большими текстами, из которых мы сразу узнаем, что улицы Новосибирска считают худшими в Сибири. Как будто это было вчера, правда? Апрель месяц порадовал читателей свежими планами по строительству станции метро «Спортивная». Прошло всего 17 лет, и мы с удовольствием узнаем, что станцию сдадут уже этим летом.

Редакция начала выпускать не только новости, но и большие тексты. 2006 год

Редакция начала выпускать не только новости, но и большие тексты. 2006 год

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2011 год. Дизайн стал более лаконичным и выверенным. Появилось четкое деление на блоки. Статьи, новости, рубрики SHE и HE на своих законных местах.

Точный рубрикатор вверху страницы. <nobr class="_">2011 год</nobr>

Точный рубрикатор вверху страницы. 2011 год

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2014 год. Главная страница поменялась незначительно.

Большое количество иллюстраций. Идем в ногу со временем. 2014 год

Большое количество иллюстраций. Идем в ногу со временем. 2014 год

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Очередная смена главной страницы произошла в 2016 году. Но в отличие от NGS.RU в Новосибирске ничего не меняется десятилетиями: ямы на Димитровском мосту, пробки и развлечения.

Строгий дизайн 2016 года

Строгий дизайн 2016 года

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В 2018 году сайт сменил логотип на современный

В 2018 году сайт сменил логотип на современный

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В эпидемию коронавируса на главной странице сайта появился счетчик заболевших

В эпидемию коронавируса на главной странице сайта появился счетчик заболевших

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А вот так сегодня выглядит главная сайта NGS.RU

А вот так сегодня выглядит главная сайта NGS.RU

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Пять лет назад к своему 20-летию НГС выпускал книгу, в которой рассказывал историю города.

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