НГС отмечает 25-летие: вспоминаем, как наш дизайн за это время поменялся, а город нет

Сегодня, 12 марта, сайту NGS.RU исполняется 25 лет — редакция НГС вспоминает, как менялся за это время внешний облик портала.
Четверть века назад сайт запустил Максим Сидоркин. Сначала ресурс был просто городским форумом, потом на нем стали публиковаться объявления, а затем и новости. С помощью сервиса
Первое упоминание в веб-архиве — 3 марта 2000 года. Сайту уже почти два года и это его первая главная страница. Новости уже появились. В частности, мы можем прочитать, что Новосибирск вышел на второе место по потреблению информационных ресурсов.
Напомним, что в начале нулевых никаких широкополосных выделенных линий не было, а пользователи заходили в Сеть через dial-up-модемы и карточки с часами посещения, которые стоили совсем не дешево.
Переместимся сразу же на год вперед. Сайт сменил формат главной страницы и логотип. И из главной новости мы сразу же узнаем, что ремонт Димитровского моста завершится
2002 год радует нас (и мэрию). Журналисты издания выяснили, что Октябрьский рынок приносит бюджету города целых 8 тысяч рублей прибыли в год. А главная от
На NGS.RU можно было посмотреть и веб-камеры. На иллюстрации площадь Ленина и вид на Октябрьский мост. Несмотря на будний день, ажиотажа на парковке перед «Аркадой» не наблюдается.
В 2006 году произошел редизайн главной страницы, появился отдельный блок с большими текстами, из которых мы сразу узнаем, что улицы Новосибирска считают худшими в Сибири. Как будто это было вчера, правда? Апрель месяц порадовал читателей свежими планами по строительству станции метро «Спортивная». Прошло всего 17 лет, и мы с удовольствием узнаем, что станцию сдадут уже этим летом.
2014 год. Главная страница поменялась незначительно.
Очередная смена главной страницы произошла в 2016 году. Но в отличие от NGS.RU в Новосибирске ничего не меняется десятилетиями: ямы на Димитровском мосту, пробки и развлечения.
Пять лет назад к своему 20-летию НГС выпускал книгу, в которой рассказывал историю города.