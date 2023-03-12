НГС отмечает 25-летие: вспоминаем, как наш дизайн за это время поменялся, а город нет

Сегодня, 12 марта, сайту NGS.RU исполняется 25 лет — редакция НГС вспоминает, как менялся за это время внешний облик портала.

Четверть века назад сайт запустил Максим Сидоркин. Сначала ресурс был просто городским форумом, потом на нем стали публиковаться объявления, а затем и новости. С помощью сервиса web.archive.org мы можем увидеть, как сайт развивался на протяжение всей двадцатипятилетней истории, и даже прочитаем некоторые новости. К сожалению, из-за алгоритмов кеширования веб-архив почти не сохраняет изображения, зато реклама в формате GIF, которая первая появилась на сайте, еще видна и вызывает настоящий приступ ностальгии.