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Тема дняТрехлетний мальчик оказался заперт в квартире
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Неожиданно бросили снег с крыши: администрация Новосибирска вынесла предостережение УК

Ранее сибирячка пожаловалась, что ее автомобиль замуровали

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Управляющая компания резко скинула снег с крыши

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Администрация Советского района Новосибирска вынесла предостережение управляющей компании, которая сбросила снег с крыши, не предупредив жителей заранее.

Жительница Новосибирска заявила, что управляющая компания без предупреждения скинула снег с крыши, когда около дома стояла ее машина. По словам женщины, она не могла выехать со двора, потому что ее автомобиль замуровали в снегу на территории дома 17 на улице Энгельса.

На запрос НГС в мэрии Новосибирска объяснили, что организации ООО УК «Правый берег – ЖЭУ 1» вынесли предостережение, чтобы подобные ситуации не повторялись.

— Также на районном штабе, проводимом в администрации района, доведена информация до руководителей управляющих организаций о необходимости соблюдения правил при выполнении работ по очистке кровель МКД, с предварительным уведомлением жителей о запланированных мероприятиях, — ответили в мэрии города.

Недавно мы писали, что в двухэтажном доме на Калинина, 75 обрушился потолок в одной из квартир на втором этаже. Владелица разрушенной квартиры — 79-летняя ветеран труда Эва Рыбалко. После случившегося прокуратура организовала проверку.

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Управляющая компанияСоветский районСнегАдминистрация
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