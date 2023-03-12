Неожиданно бросили снег с крыши: администрация Новосибирска вынесла предостережение УК

Администрация Советского района Новосибирска вынесла предостережение управляющей компании, которая сбросила снег с крыши, не предупредив жителей заранее.
Жительница Новосибирска заявила, что управляющая компания без предупреждения скинула снег с крыши, когда около дома стояла ее машина. По словам женщины, она не могла выехать со двора, потому что ее автомобиль замуровали в снегу на территории дома 17 на улице Энгельса.
На запрос НГС в мэрии Новосибирска объяснили, что организации ООО УК «Правый берег – ЖЭУ 1» вынесли предостережение, чтобы подобные ситуации не повторялись.
— Также на районном штабе, проводимом в администрации района, доведена информация до руководителей управляющих организаций о необходимости соблюдения правил при выполнении работ по очистке кровель МКД, с предварительным уведомлением жителей о запланированных мероприятиях, — ответили в мэрии города.
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