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Число вакансий для пиццемейкеров в Новосибирске выросло в четыре раза

На развитие общепита повлиял туризм среди регионов Сибири

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На 100 000 жителей у нас приходится 95 заведений общепита

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В Новосибирске в четыре раза выросло число вакансий для пиццемейкеров. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

По словам первого заместителя начальника Сибирского ГУ Банка России Марины Асаралиевой, среди российских регионов Новосибирск лидирует по количеству ресторанов быстрого питания.

— На 100 000 жителей у нас приходится 95 таких заведений. Это второй показатель в стране среди городов-миллионников. В то же время рестораны высокого ценового сегмента из-за снижения числа посетителей пересматривали меню в пользу более бюджетных блюд, — добавила она.

Согласно банку, темпы роста сферы общественного питания в Сибири в 2022 году превысили общероссийские показатели почти в два раза. Из-за чего выросла дополнительная потребность в новых кадрах.

Также на развитие общепита повлиял туризм среди регионов Сибири и предпочтения жителей в отношении сервисов по доставке готовой еды.

Ранее обозреватель НГС Стас Соколов составил список интересных заведений с пиццей в Новосибирске.

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