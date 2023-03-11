Число вакансий для пиццемейкеров в Новосибирске выросло в четыре раза

В Новосибирске в четыре раза выросло число вакансий для пиццемейкеров. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.
По словам первого заместителя начальника Сибирского ГУ Банка России Марины Асаралиевой, среди российских регионов Новосибирск лидирует по количеству ресторанов быстрого питания.
— На 100 000 жителей у нас приходится 95 таких заведений. Это второй показатель в стране среди городов-миллионников. В то же время рестораны высокого ценового сегмента из-за снижения числа посетителей пересматривали меню в пользу более бюджетных блюд, — добавила она.
Согласно банку, темпы роста сферы общественного питания в Сибири в 2022 году превысили общероссийские показатели почти в два раза. Из-за чего выросла дополнительная потребность в новых кадрах.
Также на развитие общепита повлиял туризм среди регионов Сибири и предпочтения жителей в отношении сервисов по доставке готовой еды.
Ранее обозреватель НГС Стас Соколов составил список интересных заведений с пиццей в Новосибирске.