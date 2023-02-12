Горячие штучки: 10 интересных заведений с пиццей в Новосибирске — обзор Стаса Соколова

Конечно, есть места, где пицца лучше, есть и такие, где она так себе, но вряд ли живой итальянец будет кривить губы только потому, что бортики уже (или шире), чем нужно, а тесто чуть толще (или тоньше), чем положено. Качество определяется вкусом, а вкус — хорошими продуктами, которые нужно просто не испортить.

У нас с продуктами посложнее, поэтому начинают вступать в дело разные дополнительные факторы. Считается, например, что лучшая пицца получается в дровяной печи. У этой точки зрения есть свои резоны. Разогретая должным образом дровяная (ее называют еще помпейской) печь позволяет создать тот самый тепловой удар, который заставляет тесто буквально взрываться изнутри, образуя на его поверхности характерный леопардовый рисунок. Но профессиональная электрическая печь позволяет достигать похожих результатов.