Горячие штучки: 10 интересных заведений с пиццей в Новосибирске — обзор Стаса Соколова

Пиццу сегодня не пекут разве что в специализированных заведениях среднеазиатской кухни. В 2ГИС одних только прямых предложений по доставке этого блюда почти 400 штук. Между тем найти пиццу, которая была бы действительно вкусной, не так просто. Обозреватель НГС Стас Соколов попробовал больше десятка пицц в проверенных местах, чтобы выбрать самые интересные.
Критерии отбора
Пицца — блюдо простое, и у него на родине, если честно, никто с ним особо не носится. Есть, конечно, Pizza Napoleona (из Неаполя), для которой установлены более или менее жесткие требования. А в остальном этим словом называют просто запеченный в духовке плоский кусок теста с соусом и какими-то добавками. В Риме вообще пиццу могут делать в противнях и продавать на вес, разрезая ножницами. Получается недорогой и вкусный перекус, который популярен у местных, а не туристов.
Конечно, есть места, где пицца лучше, есть и такие, где она так себе, но вряд ли живой итальянец будет кривить губы только потому, что бортики уже (или шире), чем нужно, а тесто чуть толще (или тоньше), чем положено. Качество определяется вкусом, а вкус — хорошими продуктами, которые нужно просто не испортить.
У нас с продуктами посложнее, поэтому начинают вступать в дело разные дополнительные факторы. Считается, например, что лучшая пицца получается в дровяной печи. У этой точки зрения есть свои резоны. Разогретая должным образом дровяная (ее называют еще помпейской) печь позволяет создать тот самый тепловой удар, который заставляет тесто буквально взрываться изнутри, образуя на его поверхности характерный леопардовый рисунок. Но профессиональная электрическая печь позволяет достигать похожих результатов.
Главное в пицце — всё же мука и получившееся из нее тесто. Тонкое или толстое, но оно должно превратиться во вкусный хлеб, который хочется есть даже после того, как пицца давно остыла. Дальше соус. Именно соус, а не сыр. Пицца может быть и без сыра, но соус обязателен. В идеале он должен вступать с тестом в мистическую реакцию, создавая новую сущность. И только потом идут уже какие-то интересные сочетания. Ростбиф с красным луком и руколой (популярный вариант) вкусен и без пиццы, сам по себе.
Для оценки использовалась самая простая пицца «Маргарита» (с томатным соусом и моцареллой) — там, где она была в меню. Это не просто классика, а основа, которая показывает без прикрас, каковы в заведении тесто, основной томатный соус и в принципе отношение к блюду.
«Сыроварня»
Ресторан империи Аркадия Новикова, который открыла в Новосибирске группа «Бочкари». Пекут пиццу здесь в дровяной печи, сыр используют собственный. И получается прекрасно. Пицца «Маргарита» тут довольно проста на вид, но именно так эта пицца и выглядит в хорошей (не неаполитанской) итальянской пиццерии. С неровными, местами чуть обожженными, довольно высокими бортиками, состоящими преимущественно из воздуха. Если говорить именно о Маргарите, то здесь еще и, пожалуй, лучший в городе соус, который в сочетании с немногочисленными прочими элементами вызывает прямо какой-то восторг. Цена за 560 рублей, учитывая качество, размеры и уровень заведения, в целом выглядит на общем фоне даже, я бы сказал, довольно умеренной.
Lucky Pizza
Заведение в лесу, за городом, на берегу небольшого озера и поблизости к одноименному загородному поселку (Lucky Park). Пицца здесь далеко не единственное блюдо. Но пекут ее так же в дровяной печи — и делают это в таком по-итальянски немного небрежном, но уверенном стиле.
«Белок»
Гастробистро в районе площади Кондратюка с затейливыми рецептами, но подъемными ценами. Пиццу тут делают нестандартную (местами по степени почти неузнавания, что за блюдо перед вами). Но тесто длительной ферментации и лаконичные сочетания ярких элементов делают это место обязательным для любого ценителя жанра. Может, и не понравится, но лучше уж разочароваться, чем пропустить такое вовсе.
Trattoria La Trenta
Небольшое, но очень атмосферное итальянское кафе в центре. Если собирать какой-то рейтинг именно итальянских (не только антуражем, но и душой) заведений, то оно точно будет в первой тройке. Пицца здесь, откровенно говоря, не главное блюдо, но делают ее тоже хорошо, в таком усредненном итальянском стиле. С хрустящей корочкой (в том числе и снизу, что бывает не всегда), выразительным соусом и какой-то правильной легкостью.
«Тесту место»
Итальянское кафе в глубине квартала в районе метро «Покрышкина». Печь тут электрическая, но с атмосферой тоже неплохо — ее обеспечивает отчасти итальянское радио: музыкальные треки перебиваются рекламой и щебетанием ведущих. Пицца тут, может, и не вполне идеальна в смысле теста, но ее делают с рваной рассольной моцарелой, что придает ей какую-то деревенскую теплоту.
«Горячий цех»
Мясной в своей основе ресторан, где тем не менее имеется и современная дровяная печь. Кроме того, здесь в последнее время углубленно занялись хлебопечением. Сочетание этих двух факторов делает это место заслуживающим внимания. Пиццу здесь пекут в смелом для наших мест стиле «много соуса и немного сыра». Но получается вкусно.
Morricone
Довольно крупный итальянский ресторан в самом центре, специализирующийся на так называемой римской пицце (есть и обычная, плоская, которую здесь называют почему-то миланской). Римская пицца — это, конечно, отдельный жанр. По сути речь идет о таком горячем бутерброде с сыром — готовую основу просто смазывают соусом и посыпают сыром, засовывая в печь только подрумяниться. Но и римские пиццы бывают разными. Получается у всех более или менее похоже — разница только в начинке. Но именно в Morricone больше внимания уделяют именно тесту, так что перед вами оказывается действительно вкусная пышноватая лепешка, которая не утрачивает своих качеств и когда остывает.
«Коробок»
Гастропаб в тихом центре, который прославился изначально именно благодаря пицце. Заведение едва только начало работать, как грянул ковид. Все рестораны вынуждены были перейти к работе навынос, что для большинства означало фактически временное закрытие. «Коробок» должна была бы ждать такая же участь, но он начал печь пиццу, и за ней выстроилась очередь. Сейчас с доступом внутрь тоже бывают сложности, но уже по другой причине — нет мест. А пицца по-прежнему пользуется успехом за счет ярких, уверенных сочетаний и просто хороших продуктов. Хотя по сути это тот же самый горячий бутерброд с сыром.
Papa Carlo / Roma Antica
Народный любимец уже больше десяти лет. Хотя снобы, конечно, кривят нос по поводу невыразительности теста и дешевизны сыра. Но главная фишка тут не в качестве базы (оно действительно среднее), а в ярких, отработанных начинках. Итальянского там может быть немного, но людям нравится. «Маргариту» здесь брать как раз смысла особо не имеет. А вот всякие норвежские, русские и т. д. стоит попробовать хотя бы из любопытства.
Red Rabbit
Локальная знаменитость (заведение расположено в здании почты Академгородка). Одним здешняя пицца кажется попсовой, но у нее есть свой стиль и преданные поклонники. Делают ее в автоматической конвейерной печи, какие в принципе заточены на поток, чтобы кидать собранную пиццу с одной стороны и получать уже готовую с другой. Подобной скорости завсегдатаи этого места не припомнят, но зато здесь всё очень хорошо с самым разным пивом. Которое к пицце, к слову, идет даже лучше, чем вино.
Пицца — самое популярное блюдо в службах доставки, но, наверное, не самое здоровое. Создатели новосибирского проекта InKitchen попробовали предложить клиентам концепцию с более правильным питанием, но не смогли сразу правильно оценить спрос и расходы. Через год им пришлось вносить в свою концепцию серьезные изменения.