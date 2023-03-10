«А акулы по 5 лямов уже раскупили?»: как читатели НГС отреагировали на продажу пакета из McDonald’s за млн рублей

— У меня остались пакеты из «Икеи», Zara, H&M и других ушедших брендов. Если выставлю на продажу, можно озолотиться, — отметил Гость.



Ранее в Новосибирске выставили на продажу бриллиантовый айфон за 50 миллионов рублей.