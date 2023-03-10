«А акулы по 5 лямов уже раскупили?»: как читатели НГС отреагировали на продажу пакета из McDonald’s за млн рублей

Новосибирец Илья Ивачев выставил на продажу пакет из ресторана быстрого питания McDonald’s за миллион рублей. Объявление мужчина опубликовал на сайте Avito. После публикации этого материала десятки читателей НГС оставили свои комментарии. Мы собрали самые интересные отзывы.
Так многие читатели НГС отметили, что цена очень завышена.
— От силы 100 рублей стоит, — отметил Олег0707.
— Большой ашановский стоит 12 рублей, а этот максимум 50, — написал Гость.
— Готов дать за пакет максимум 30 рублей или обменяю на пакет из «Икеи», — отметил пользователь под ником Новосибирец.
А многие стали выставлять свои пакеты на продажу.
—У меня есть пакет «Мицубиси Моторс» «Автоленда» 2004 года и пакет бытовой техники «Бош Фрегата» с перекрестка Советская — Фрунзе из 2001 года. Неношеные в шкафу лежат. Отдам недорого, — написал Садовник.
— У мен есть пакеты «Икея». Надо кому? — отметил пользователь под ником Гуд Бай Май Лав.
— А акулы по 5 лямов уже раскупили? Тогда продам пакет из Bershka за 500 тысяч, — написал Читатель.
— У меня остались пакеты из «Икеи», Zara, H&M и других ушедших брендов. Если выставлю на продажу, можно озолотиться, — отметил Гость.
Ранее в Новосибирске выставили на продажу бриллиантовый айфон за 50 миллионов рублей.