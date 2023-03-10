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«Сейчас это большая редкость»: в Новосибирске продают пакет из McDonald’s за миллион рублей

По словам продавца, упаковку он готов обменять на компьютер

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По словам продавца, ему уже поступило несколько предложений о покупке

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В Новосибирске на сайте Avito появилось объявление о продаже пакета из ресторана быстрого питания McDonald’s. За брендированную упаковку Илья Ивачев просит миллион рублей.

— Года 2 назад, когда посещал ресторан, мне дали этот пакет под продукты. Он мне не понадобился, долгое время он лежал у меня в шкафу. Недавно, когда делал уборку, нашел его и решил выставить на продажу. Цену такую поставил, так как это большая редкость, — рассказал мужчина.

Как отметил продавец, пакет он готов обменять на компьютер. Мужчина рассказал, что ему уже поступало несколько предложений о приобретении пакета, но они его не устроили.

Ранее в Новосибирске выставили на продажу бриллиантовый айфон за 50 миллионов рублей.

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