«Спасибо, что не успела подать на развод!»: сибирячки завалили доставки еды и цветов гневными отзывами после 8 Марта

8 марта жители Новосибирска отметили Международный женский день. В честь праздника новосибирцы делали заказы в службах доставки еды, мужчины дарили женщинам цветы. На следующий день после праздника на сайте «Фламп» появились негативные отзывы горожан о компаниях, которые принимали их заказы.
Так, 9 марта жительница Новосибирска пожаловалась на доставку цветов в магазине La Rose. Женщина сообщила, что ее мужчина решил заказать букет цветов в честь 8 Марта, однако его доставили в 23:00 — за час до завершения праздника.
— Мой мужчина, находясь в другом городе, заказал доставку на 8 Марта, о чем я не знала до момента доставки. Букет мне доставили в 23:00, когда я уже спала! — пишет женщина.
В студии цветов La Rose ответили на отзыв сибирячки. Как сообщили специалисты магазина, заказ попал в доставку на вторую половину дня — ее интервал составляет с 15:00 до 24:00. Между тем в организации уточнили, что информация прописана на интернет-ресурсах компании и проговаривалась с каждым заказчиком, на что женщина сообщила, что менеджер якобы не озвучил, до какого времени осуществляется доставка.
— Ваши менеджеры тактично умалчивают о доставке до 24:00, а пишут только с 15:00, вторая половина дня, — указала сибирячка. — В любом случае спасибо, что хоть доставили, и я не успела подать на развод!
НГС позвонил в компанию с просьбой сообщить детали ситуации. Получить комментарий организации на момент публикации не удалось.
Кроме цветов, в день праздника горожане фиксировали проблемы в работе общепита. Одна из жительниц Новосибирска сообщила, что не смогла сделать заказ в службе доставки «Суши & Гёдза» — по ее словам, специалисты компании не ответили на звонки.
Сибирячка сделала заказ на доставку утром 8 марта, но спустя 10 минут после формирования заказа решила внести изменения.
— Думала я, сделать это можно будет при звонке оператора. Прошло еще 10 минут, 20, 30, 40.... Спустя час после первого заказа я сформировала второй, наивно полагая, что оператор позвонит, мы первый заказ отменим, а второй пойдет в работу, — пишет женщина. — Но нет. Так никто мне и не перезвонил, при попытке дозвониться самой — грустные длинные гудки.
В службе доставки суши в ответ на отзыв выразили сожаление, что не смогли выполнить заказ сибирячки. По их данным, в праздничный день «большое количество заказов не удалось обработать по техническим причинам».
Долгое ожидание курьера в день праздника отметили в сети гриль-баров «ШашлыкоFF» в Новосибирске. Пользователь «Флампа» сообщила, что ждала свой заказ более пяти часов. По словам женщины, она сделала заказ через приложение в 16 часов, при этом его приняли только в 17:09.
— Оператор предупредила, что из-за нагрузки время ожидания в 2 раза дольше и составит 3 часа... Я согласилась. Судя по чеку, они ее приготовили только в 19:59. Хотя к этому времени она должна быть у нас, — пишет женщина. — По итогу мы ждали еду более 5 часов. Нам привезли холодную и невкусную уже еду в 22:18.
НГС также обратился в «ШашлыкоFF» с просьбой прокомментировать ситуацию. В заведении предложили перезвонить 10 марта для уточнения деталей происшествия.
Добавим, 8 марта жительницу Новосибирска вместе с подругами попросили покинуть столик в заведении на Красном проспекте. В кафе ввели 3-часовой тайминг для гостей в день праздника. Подробности истории — в материале НГС.