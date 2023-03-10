«Спасибо, что не успела подать на развод!»: сибирячки завалили доставки еды и цветов гневными отзывами после 8 Марта

— Мой мужчина, находясь в другом городе, заказал доставку на 8 Марта, о чем я не знала до момента доставки. Букет мне доставили в 23:00, когда я уже спала! — пишет женщина.



В студии цветов La Rose ответили на отзыв сибирячки. Как сообщили специалисты магазина, заказ попал в доставку на вторую половину дня — ее интервал составляет с 15:00 до 24:00. Между тем в организации уточнили, что информация прописана на интернет-ресурсах компании и проговаривалась с каждым заказчиком, на что женщина сообщила, что менеджер якобы не озвучил, до какого времени осуществляется доставка.