«Столб дыма виден издалека»: частный дом вспыхнул в Новосибирске — видео

Вечером 9 марта в Новосибирске произошел пожар в частном доме. Как сообщает паблик «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», здание загорелось на улице Порт-Артурской в микрорайоне «Чистая Слобода». Инцидент попал на видео.
— На «Чистой Слободе» загорелся двухэтажный частный дом. Столб дыма виден издалека. На место происшествия прибывают сотрудники МЧС, — указано в сообщении.
Между тем очевидец происшествия Алина сообщила НГС о том, что заметила пожар в 19:58. Сибирячка живет в доме, расположенном вблизи места происшествия.
— Время было 19:58, он в это время полыхал полностью, — уточнила девушка. — Сейчас уже потушили, стоят пожарные машины.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.
В начале марта в Первомайском районе Новосибирска загорелся деревянный двухэтажный дом. Пострадавших и погибших в результате возгорания нет.