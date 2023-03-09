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«Столб дыма виден издалека»: частный дом вспыхнул в Новосибирске — видео

Пожар произошел на левом берегу города

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Здание загорелось на улице Порт-Артурской

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Вечером 9 марта в Новосибирске произошел пожар в частном доме. Как сообщает паблик «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», здание загорелось на улице Порт-Артурской в микрорайоне «Чистая Слобода». Инцидент попал на видео.

— На «Чистой Слободе» загорелся двухэтажный частный дом. Столб дыма виден издалека. На место происшествия прибывают сотрудники МЧС, — указано в сообщении.

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Очевидцы заметили пожар в 19:58

Видео: «АСТ-54»

Между тем очевидец происшествия Алина сообщила НГС о том, что заметила пожар в 19:58. Сибирячка живет в доме, расположенном вблизи места происшествия.

— Время было 19:58, он в это время полыхал полностью, — уточнила девушка. — Сейчас уже потушили, стоят пожарные машины.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

В начале марта в Первомайском районе Новосибирска загорелся деревянный двухэтажный дом. Пострадавших и погибших в результате возгорания нет.

ПожарЛевый берегМЧС
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