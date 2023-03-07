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Онлайн-трансляция

День тюльпанов и конфет: как в Новосибирске поздравляют женщин с 8 Марта

Собираем фото и видео из офисов города

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Уже завтра новосибирцы будут отмечать Международный женский день. Перед этим во многих компаниях устраивают корпоративы, на которых поздравляют коллег.

В честь этого дня НГС запускает онлайн-трансляцию, в которой мы соберем фото и видео из городских офисов. Показывайте, как вы поздравляете женщин с их днем.

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Тюльпаны давно стали символом праздника

Тюльпаны давно стали символом праздника

Сотрудницам Новосибирского приборостроительного завода подарят такие красивые тюльпаны.

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8 МартаМеждународный женский деньКорпоративПоздравления
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