День тюльпанов и конфет: как в Новосибирске поздравляют женщин с 8 Марта

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Сотрудницам Новосибирского приборостроительного завода подарят такие красивые тюльпаны.
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Собираем фото и видео из офисов города
Уже завтра новосибирцы будут отмечать Международный женский день. Перед этим во многих компаниях устраивают корпоративы, на которых поздравляют коллег.
В честь этого дня НГС запускает онлайн-трансляцию, в которой мы соберем фото и видео из городских офисов. Показывайте, как вы поздравляете женщин с их днем.
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Сотрудницам Новосибирского приборостроительного завода подарят такие красивые тюльпаны.
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