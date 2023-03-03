184 миллиона за горячую воду в квартире: жители дома на ОбьГЭСе получили огромные счета

В Новосибирске жителям многоэтажного дома на улице Приморской, 24 выставили необычайно высокие счета за горячую воду. Оплата, которую потребовали в приложении «Платосфера» от лица компании «Сибирьгазсервис», достигала от нескольких тысяч до нескольких миллионов в месяц.
Жительница дома Виктория (имя изменено по ее просьбе) рассказала корреспонденту НГС, что информация о неправильных счетах появилась в общедомовом чате рано утром в воскресенье,
— В «Сибирьгазсервисе» нам ничего не говорят с июля месяца, так как они передали все полномочия «Новосибирскэнерго». И с июля у нашего дома сложные взаимоотношения с «Новосибирскэнерго». Допустим, люди могут передавать данные счетчиков, а «Новосибирскэнерго» может их отменить, потом сказать, что их вообще никогда не передавали, выставить свои цифры, свой перерасчет. В воскресенье у нас в доме произошел массовый сбой, когда людям выставили платежи от
Жители дома начали массово звонить в «Новосибирскэнерго». В этот же день проблема, по словам Виктории, началась решаться.
— Такое бывает, что я каждый месяц помогаю соседям с платежами. Приходится звонить в компанию в агрессивной форме — они только так что-то делают. По-другому они говорят: «Ждите две недели, будем разбираться», — объяснила Виктория.
«Сказали, свяжутся в течение 2 недель»
Жительница дома Приморская, 24 Екатерина рассказала НГС, что ей начислили
— Я дозвонилась, у меня взяли номер телефона для обратной связи и сказали, будут разбираться. Ответить на вопрос, что за начисления в
По словам девушки, во второй раз ее заявку передали старшему специалисту, который сообщил, что в течение двух недель, до 14 марта, с Екатериной свяжутся.
— Мне сказали, что мы передавали показания 25 сентября последний раз, а платили
Сейчас ошибку в счетах Екатерины уже исправили.
«Специалисты работают над устранением проблемы»
В «Новосибирскэнергосбыт», который также является разработчиком приложения «Платосфера», корреспондент НГС направил официальный запрос. На момент публикации ответа не было.
До поставщика «Сибирьгазсервис» корреспондент НГС не могла дозвониться несколько дней. На указанный на сайте номер никто не отвечает.
В управляющей компании Приморской, 24 «Чемал Агро» оператор сообщила, что такая проблема была не только у этого дома, но и у многих жителей ОбьГЭСа. Женщина отметила, что она тоже получила неправильную сумму счета, но к вечеру в приложении «Платосфера» всё исправили.
АО «Новосибирскэнергосбыт» с 2006 года. Генеральным директором является Карэн Дашьян. На конец 2021 года выручка компании была
АО «Сибирьгазсервис» была образована в 1993 году. По данным на 2016 год, 25,5% акций владело АО «Газпром газораспределение». Выручка компании на конец
Официальный аккаунт во «ВКонтакте» Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) прокомментировал пост о счетах, который был выложен в группу ОбьГЭС. Они посоветовали жителям сделать запрос в ресурсоснабжающую организацию по разъяснению.
— Специалисты работают над устранением проблемы, просим проявить терпение, — ответили в ГЖИ Новосибирской области.
Корреспондент НГС направила официальный запрос в ГЖИ. На момент публикации ответа не было.
Ранее НГС рассказывал, что бывшим пользователям интернет-провайдера ТТК несколько месяцев назад начали массово приходить сообщения о том, что надо срочно погасить долги. Но при этом жители заявляют, что долгов у них нет, а некоторые счета были закрыты много лет назад.