184 миллиона за горячую воду в квартире: жители дома на ОбьГЭСе получили огромные счета

По словам девушки, во второй раз ее заявку передали старшему специалисту, который сообщил, что в течение двух недель, до 14 марта, с Екатериной свяжутся.

— Мне сказали, что мы передавали показания 25 сентября последний раз, а платили 1 декабря . Но это не так, мы каждый месяц платим. В общем, суть обрисовала им, обращение приняли и подтвердили, что у них некорректно стоит тариф. Зарегистрировали обращение и сказали, что его рассмотрят до 13 марта, — поделилась местная жительница.

Сейчас ошибку в счетах Екатерины уже исправили.