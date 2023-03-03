«Я не ваш абонент уже 9 лет»: интернет-провайдер требует с новосибирцев несуществующие долги по закрытым счетам

Читатель НГС написал в редакцию письмо с историей, как в ноябре 2022 года ему поступил звонок от ТТК — сообщили о задолженности и попросили ее погасить.

— Когда-то давно я пользовался услугами этого провайдера. Но в 2020 году договор был расторгнут, ездил для этого в офис ТТК, оплатил небольшую сумму, которую сказали, и успешно забыл об этом. В поддержке ТТК мне сказали, что у них произошел сбой и долг мне начислен ошибочно! И для решения этой проблемы мне надо приехать в офис ТТК либо написать заявление о перерасчете, — рассказал читатель НГС.