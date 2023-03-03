«Я не ваш абонент уже 9 лет»: интернет-провайдер требует с новосибирцев несуществующие долги по закрытым счетам

Бывшим пользователям интернет-провайдера ТТК несколько месяцев назад начали массово приходить сообщения о том, что надо срочно погасить долги. Только, как утверждают жители Новосибирска, никаких долгов у них нет, а некоторые счета были закрыты много лет назад. В это время компания угрожает судами и коллекторами, а новосибирцы массово пишут отзывы на «Фламп» и 2ГИС.
«Всё равно грозят судом»
Читатель НГС написал в редакцию письмо с историей, как в ноябре 2022 года ему поступил звонок от ТТК — сообщили о задолженности и попросили ее погасить.
— Когда-то давно я пользовался услугами этого провайдера. Но в 2020 году договор был расторгнут, ездил для этого в офис ТТК, оплатил небольшую сумму, которую сказали, и успешно забыл об этом. В поддержке ТТК мне сказали, что у них произошел сбой и долг мне начислен ошибочно! И для решения этой проблемы мне надо приехать в офис ТТК либо написать заявление о перерасчете, — рассказал читатель НГС.
После разговора с ТТК читателю пришло уведомление о задолженности в 1133 рубля. В сообщении предлагали оплатить только 794, тогда долг будет погашен.
— В ТТК знают об ошибочных начислениях, всё равно грозят судом. И продолжают названивать с требованием оплатить несуществующую задолженность. И в такую ситуацию попали многие, — подчеркнул читатель НГС.
«Пачками сыпались оповещения»
Жительница Новосибирска Александра рассказала на «Флампе», что в начале декабря 2022 года ей от ТТК пришло сообщение о наличии задолженности в размере 8 тысяч рублей.
— Всё бы ничего, но договор с ними я расторгла в их офисе 2 года назад, оплатила всё, что они там насчитали, и, радуясь, жила спокойно. Так вот в декабре, после сообщений ТТК, я писала около 5 заявлений на почту, составляла около 7 обращений по горячей линии, но ТТК на них никак не реагировали, а ближе к Новому году передали мои данные коллекторам, и мне начали звонить, писать — уже они, — поделилась девушка.
Александра заблокировала спам-звонки и полезла читать отзывы, которые показали ей, что ситуация с задолженностями массовая. Ехать в офис ТТК у жительницы Новосибирска не было возможности. Проконсультировавшись с юристом, Александра направила обращения в прокуратуру Новосибирской области.
— Тем временем мне просто пачками сыпались оповещения от спам-защитника, о звонках от коллекторов, СМС с расшифровкой их сообщений с угрозами, ну и, само собой, я это всё вложила в обращение. Также нашла заявление о расторжении договора с ТТК от 2019 года и чеки об оплате, их я тоже отсканировала и прикрепила, — поделилась девушка.
Как утверждает Александра, спустя несколько дней после обращения в прокуратуру Новосибирской области ей пришло письмо от ТТК с извинениями об ошибке и об отсутствии задолженности.
«Оплатите долг до передачи коллекторам»
Комментариев с похожими историями много как на «Флампе», так и в 2ГИС.
— В моем случае прошло 9 лет после обращения, я им вдруг стал должен! Цитирую СМС: «Оплатите долг до передачи коллекторам». Какой долг? Я не ваш абонент уже 9 лет! Договор был расторгнут после сотрудничества две недели в 2014 году. Срок исковой давности — 3 года, но я вам и на тот момент не был должен, — написал на «Флампе» Александр Кузнецов.
Жительница Новосибирска Светлана рассказала, что отказалась от услуг ТТК в 2021 году и переехала в другую квартиру, но в ноябре 2022 года ей пришло СМС, что она должна 5 тысяч рублей.
— Связаться по горячей линии я пробовала несколько раз, слушаешь музыку, на рабочих номерах телефонов в Новосибирске говорят, что это юридический адрес. Сто раз пожалела, что когда-то имела неосторожность к ним подключиться! — поделилась эмоциями на «Флампе» сибирячка.
Жительнице Анастасии написали спустя год после того, как она переехала в другой город и закрыла счет. Девушке пишут СМС-сообщения и практически каждый день названивают. Другой пользователь, Дмитрий, рассказал корреспонденту НГС, что ему начали звонить спустя три года после закрытия счета, при этом задолженности у него не было.
Ответ ТТК и инструкция на такой случай
Если судить по скриншотам, которые выкладывают жители Новосибирска в 2ГИС и «Флампе», задолженности приходят новосибирцам из компании АО «Зап-СибТранстелеком».
АО «Зап-СибТранстелеком» является «дочкой» компании «Транстелеком» и была зарегистрирована в 1999 году. На конец 2021 года, по данным «Контур.Фокуса», выручка компании составила 1,1 миллиарда рублей, а чистый убыток — 256,2 миллиона рублей.
Корреспондент НГС направила запрос в московский «Транстелеком», задав несколько конкретных вопросов по историям из Новосибирска. Ответы на вопросы про то, был ли сбой и как решается эта проблема, не пришли. Но в ТТК ответили, что заботятся о комфорте абонентов и максимальном удовлетворении их потребностей.
— Состав и цена продуктовых предложений постоянно актуализируются исходя из требований рынка и предпочтений пользователей. До заключения договора мы даем им возможность ознакомиться с условиями оказания услуг связи. Все необходимые документы и сведения представлены в открытом доступе в офисах обслуживания, а также опубликованы на официальном сайте Myttk.ru. Дальнейшая работа строится в строгом соответствии с условиями договора и в рамках правового поля, — сообщили в ТТК.
В компании добавили, что в случае разногласий проблема разбирается точечно.
Как рассказал юрист Константин Зиновьев, если вы считаете, что долг не оправдан, то компания должна обратиться в суд.
— В суд самим ходить не надо, когда обратятся в суд, тогда и стоит решать проблему. Если сильно назойливо мешают, то следует обращаться в прокуратуру, — объяснил Константин Зиновьев.
Как добавил юрист, в случае если данными пользуются коллекторы, то в дело вступают новые изменения в Кодексе об административных правонарушениях.
— Там появилась новая статья 14.57, которая называется «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Это такая антиколлекторская статья. Когда коллекторы себя плохо и неправильно ведут, их можно привлечь к ответственности. Они звонят, вы спрашиваете, кто вы, что вы, и всё это записываете, а потом пишете заявление, — рассказал юрист.
Константин Зиновьев отметил, что писать заявление нужно судебным приставам.
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