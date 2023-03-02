В МВД опровергли визит лжеполицейских в табачный киоск в Новосибирске — ими оказались настоящие сотрудники ведомства

Как отмечали ранее в Агентстве безопасности «Гвардия», двое мужчин представились сотрудниками полиции и хотели устроить проверку в киоске на предмет наличия контрафактной продукции. Сообщалось, что мужчины, в частности, не предъявили служебные удостоверения и были одеты в гражданскую одежду. Продавец нажала тревожную кнопку, после чего посетители покинули ларек.

