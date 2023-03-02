В МВД опровергли визит лжеполицейских в табачный киоск в Новосибирске — ими оказались настоящие сотрудники ведомства

В ГУ МВД России по Новосибирской области опровергли информацию о посещении двумя лжеполицейскими табачного киоска на улице Станиславского 1 марта. Как сообщили в пресс-службе ведомства, посетители действительно являлись сотрудниками полиции.
Как отмечали ранее в Агентстве безопасности «Гвардия», двое мужчин представились сотрудниками полиции и хотели устроить проверку в киоске на предмет наличия контрафактной продукции. Сообщалось, что мужчины, в частности, не предъявили служебные удостоверения и были одеты в гражданскую одежду. Продавец нажала тревожную кнопку, после чего посетители покинули ларек.
В пресс-службе ГУ МВД России по региону уточнили, что сотрудники полиции прибыли к торговому павильону в ходе работы по заявлению гражданина о продаже контрафактной продукции. Во время проверки сотрудники ведомства предъявляли документы.
— При проведении проверки в присутствии двух понятых сотрудники полиции представились и предъявили продавцу, находившемуся в магазине, служебные удостоверения, что зафиксировано на видеозаписи, которую осуществляли сотрудники полиции, — указано в сообщении.
Между тем в пресс-службе ведомства отметили, что в ходе осмотра табачная продукция не изымалась. Специалисты составили протокол осмотра места происшествия и провели фотофиксацию табачных изделий.
— Фактов нарушения действующего законодательства при реализации табачной продукции не установлено, — сообщили в ведомстве.
Несколько дней назад жители Новосибирска столкнулись с лжесотрудниками МЧС, которые ходили по подъезду их дома и проверяли вентиляцию.