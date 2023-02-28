«Редан» виляет собакой. Откуда взялась новая «деструктивная субкультура» и почему никакой «ЧВК Редан» на самом деле никогда не было

Отцом-основателем или хотя бы просто приверженцем внезапно открывшейся миру субкультуры Курсед себя не признает.



Еще один стример с ником Акума (Akumaqqe) дал своим подписчикам более развернутый комментарий. «Челы просто вышли раз в месяц из дома покушать картошки фри, до них (докопались. — Прим. ред.), они дали отпор, — так Акума описал инцидент в «Авиапарке». — Раньше, когда это только начиналось, это было забавно. Но есть люди, которые не воспринимают эти пасты (цитаты. — Прим. ред.) и рофлы (шутки. — Прим. ред.) в интернете. Мне пишут, что это («ЧВК Редан». — Прим. ред.) уже и в Польше есть. Кофта с пауком воспринимается как какая-то форма. А это просто чел года три назад сделал свой дизайн с этим паучком из аниме Хантера (Hunter × Hunter. — Прим. ред.)... Да кто вообще штаны клетчатые носит, это ж кринж. Просто прикол в том, что все эти видосы в «ТикТоке» про «главный страх «оффников», где челы с пауками, в штанах вот этих, 70% этого делают маленькие девочки. И эта вся (ерунда. — Прим. ред.) еще больше расходится. Просто жалко детей... Это всё по-глупому разрослось. Нет никакой организации, никакой группировки, это были просто дети в шмотках от бренда чела. И чел, который сделал эту кофту, высказался в соцсетях, но у него нет репостов. Всем пофиг».

