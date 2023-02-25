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Пропавшего 60-летнего мужчину нашли живым в Новосибирске

Сибиряк ушел из дома в конце января

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Мужчина пропал в Ленинском районе Новосибирска

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В Новосибирске нашли живым 60-летнего Анатолия Маричева. Сибиряк пропал в Ленинском районе города 30 января 2023 года. Информацию о завершении поисков опубликовали в группе «Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Новосибирской области» в соцсети «ВКонтакте».

— Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске, — указано в сообщении.

НГС обратился в пресс-службу поискового отряда с просьбой сообщить, при каких обстоятельствах был найден мужчина.

— После поступления заявки начался информационный поиск, распространение ориентировки в сети Интернет, также в информационный поиск входит работа группы коротких прозвонов. Благодаря этому удалось найти пропавшего мужчину, — сообщили в организации.

В начале февраля в Ленинском районе Новосибирска пропал 26-летний Алексей Молчан. Молодой человек уехал кормить собаку в частный дом и не вернулся домой.

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