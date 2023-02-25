Пропавшего 60-летнего мужчину нашли живым в Новосибирске

В Новосибирске нашли живым
— Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске, — указано в сообщении.
НГС обратился в пресс-службу поискового отряда с просьбой сообщить, при каких обстоятельствах был найден мужчина.
— После поступления заявки начался информационный поиск, распространение ориентировки в сети Интернет, также в информационный поиск входит работа группы коротких прозвонов. Благодаря этому удалось найти пропавшего мужчину, — сообщили в организации.
В начале февраля в Ленинском районе Новосибирска пропал