«Когда все ушли, покончил с собой»: СМИ сообщили о смерти 15-летнего школьника после вечеринки под Новосибирском

В Баганском районе Новосибирской области умер 1
— Ночью родителей дома не было, они были на работе. Он позвал к себе друзей, сидели, отдыхали. Потом он всех выгнал из дома. И когда все ушли, покончил с собой, — цитирует издание знакомых несовершеннолетнего.
НГС обратился в пресс-службу СУ СК РФ по Новосибирской области с просьбой подтвердить происшествие, но в ведомстве отказали в комментарии. Издание также обратилось в пресс-службу ГУ МВД России по региону.
В 2022 году в Новосибирской области 21 ребенок покончил с собой. Как сообщил прокурор Новосибирской области Александр Бучман, в регионе за год зарегистрировали 147 попыток суицида с участием несовершеннолетних.