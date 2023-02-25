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Тема дняСМИ сообщили о смерти 15-летнего школьника
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«Когда все ушли, покончил с собой»: СМИ сообщили о смерти 15-летнего школьника после вечеринки под Новосибирском

В Следственном комитете отказались комментировать происшествие

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В Баганском районе Новосибирской области умер 15-летний подросток, сообщает издание КП-Новосибирск со ссылкой на друзей несовершеннолетнего. По данным СМИ, школьник мог покончить с собой после вечеринки.

— Ночью родителей дома не было, они были на работе. Он позвал к себе друзей, сидели, отдыхали. Потом он всех выгнал из дома. И когда все ушли, покончил с собой, — цитирует издание знакомых несовершеннолетнего.

НГС обратился в пресс-службу СУ СК РФ по Новосибирской области с просьбой подтвердить происшествие, но в ведомстве отказали в комментарии. Издание также обратилось в пресс-службу ГУ МВД России по региону.

В 2022 году в Новосибирской области 21 ребенок покончил с собой. Как сообщил прокурор Новосибирской области Александр Бучман, в регионе за год зарегистрировали 147 попыток суицида с участием несовершеннолетних.

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