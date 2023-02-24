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«Порывы ветра до 23 м/с»: МЧС выпустило экстренное предупреждение в Новосибирской области

На дорогах возможна сильная гололедица

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Непогода ожидается ночью 25 февраля

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В Новосибирской области ожидаются сильные порывы ветра до 23 метров в секунду. Об этом МЧС выпустило экстренное предупреждение. Сообщение ведомство разослало 24 февраля со ссылкой на данные Гидрометцентра. Непогода ожидается ночью 25 февраля.

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По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в ночь на 25 февраля в Новосибирской области температура воздуха составит -11… -16 градусов, местами столбик термометра будет держаться на отметке -5… -10 градусов. Ночью в регионе прогнозируется небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах гололедные явления. По данным синоптиков, на дорогах возможна сильная гололедица.

В Новосибирск 25 и 26 февраля придет резкое похолодание. НГС изучил погодные сервисы, чтобы узнать, какими будут выходные. Подробности — в публикации.

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