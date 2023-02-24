«Порывы ветра до 23 м/с»: МЧС выпустило экстренное предупреждение в Новосибирской области

В Новосибирской области ожидаются сильные порывы ветра до 23 метров в секунду. Об этом МЧС выпустило экстренное предупреждение. Сообщение ведомство разослало 24 февраля со ссылкой на данные Гидрометцентра. Непогода ожидается ночью 25 февраля.
По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в ночь на 25 февраля в Новосибирской области температура воздуха составит
В Новосибирск 25 и 26 февраля придет резкое похолодание. НГС изучил погодные сервисы, чтобы узнать, какими будут выходные. Подробности — в публикации.