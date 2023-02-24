Глава СК заинтересовался нападением женщины на ребенка в Новосибирске

Новосибирские следователи могут забрать из органов внутренних дел материалы проверки по факту нападения женщины на семилетнего ребенка. Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщается в группе «Приемная председателя СКР» в соцсети «ВКонтакте».
— В публичном пространстве сообщается об избиении женщиной семилетнего мальчика в Новосибирске. В результате у ребенка диагностированы различные телесные повреждения, — указано в сообщении. — СУ СК России по Новосибирской области инициировало вопрос передачи материала проверки по данному происшествию из органов внутренних дел в свое производство.
Александр Бастрыкин поручил
— Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, — отмечается в сообщении.
Инцидент произошел