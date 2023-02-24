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Глава СК заинтересовался нападением женщины на ребенка в Новосибирске

Материалы проверки происшествия могут передать следователям

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Инцидент произошел 21 февраля

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Новосибирские следователи могут забрать из органов внутренних дел материалы проверки по факту нападения женщины на семилетнего ребенка. Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщается в группе «Приемная председателя СКР» в соцсети «ВКонтакте».

— В публичном пространстве сообщается об избиении женщиной семилетнего мальчика в Новосибирске. В результате у ребенка диагностированы различные телесные повреждения, — указано в сообщении. — СУ СК России по Новосибирской области инициировало вопрос передачи материала проверки по данному происшествию из органов внутренних дел в свое производство.

Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Виталию Зарипову принять меры к передаче материалов по факту происшествия. Кроме того, председатель СКР поручил представить доклад о принятом процессуальном решении и об установленных обстоятельствах произошедшего.

— Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, — отмечается в сообщении.

Инцидент произошел 21 февраля на улице Красносельской, 6/1 в Октябрьском районе Новосибирска. Видео с нападением женщины на ребенка появилось в соцсетях. Как сообщила НГС мать пострадавшего, у мальчика диагностировали ушибы вокруг глаз и ушиб носа. По ее словам, на ребенка напала мама одноклассника.

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