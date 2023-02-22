Семеро выпускников Новосибирского военного училища получили звание Героя России с начала СВО. Пятеро — посмертно

Звания Героя России удостоились подполковник Рэцой Евгений Анатольевич, майор Семенов Дмитрий Владимирович (посмертно), капитан Козловский Евгений Валерьевич (посмертно), старшие лейтенанты Песков Максим Владимирович (посмертно), Ефимов Александр Александрович (посмертно), Цыдыпов Балдан Баирович, старшина Сафин Алмаз Минигалеевич (посмертно). Сегодня на Аллее героев при НВВКУ появилось четыре новых бюста.

21 февраля в послании Федеральному собранию Владимир Путин значительное внимание уделил мерам поддержки участников СВО и их семей.