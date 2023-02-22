Семеро выпускников Новосибирского военного училища получили звание Героя России с начала СВО. Пятеро — посмертно

За период проведения СВО звание Героя России присвоено шести выпускникам Новосибирского высшего военного командного ордена Жукова училища и одному выпускнику учебного центра при НВВКУ. Их имена озвучили на торжественном открытии памятников на Аллее героев училища 22 февраля.
— Выпускники НВВКУ — это элита вооруженных сил нашей страны. Вне зависимости от того, где родились, где служили. Но сегодня мы чествуем тех выпускников, которые внесли самый весомый вклад в славу российской армии и родного вуза, — сказал губернатор Андрей Травников на торжественной церемонии.
Звания Героя России удостоились подполковник Рэцой Евгений Анатольевич, майор Семенов Дмитрий Владимирович (посмертно), капитан Козловский Евгений Валерьевич (посмертно), старшие лейтенанты Песков Максим Владимирович (посмертно), Ефимов Александр Александрович (посмертно), Цыдыпов Балдан Баирович, старшина Сафин Алмаз Минигалеевич (посмертно). Сегодня на Аллее героев при НВВКУ появилось четыре новых бюста.
21 февраля в послании Федеральному собранию Владимир Путин значительное внимание уделил мерам поддержки участников СВО и их семей.