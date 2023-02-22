«Это "Дом-2", но без цензуры»: как транслировали реалити-порношоу из арендованных квартир в городе-миллионнике

Корреспондентам V1.RU удалось пообщаться с одним из семерых обвиняемых. Он не только не признает свою вину, но и настаивает, что всё было совершенно не так, как заявляют полиция и прокуратура.

— Ключевой момент — никакой скрытой съемки не было! Люди, которые участвовали в реалити, прекрасно знали, что их снимают, и соглашались на это совершенно сознательно, — настаивает в разговоре обвиняемый, попросивший не указывать его имя и фамилию (данные есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.). — С ними, насколько я знаю, даже были заключены договора и выплачивалась заработная плата. Договоров вообще было много — официально, на бумаге, за подписями. Квартиры снимались по договорам с правом субаренды. И не посуточно, а на продолжительный срок. Технические специалисты тоже работали по договорам. И все были абсолютно уверенны, что не занимаются ничем незаконным…