«Это "Дом-2", но без цензуры»: как транслировали реалити-порношоу из арендованных квартир в городе-миллионнике

В Волгограде начинается суд над организаторами видеостудии, которые, по версии силовиков, тайно записывали и транслировали американцам и европейцам съемщиков арендованных квартир в моменты интимной близости. Сами обвиняемые настаивают, что снимали реалити-шоу, а все его участники прекрасно знали, что находятся под постоянным присмотром камер. И при этом они едва ли не единственные, кто смог на этом заработать. Подробности — в материале наших коллег из V1.RU.
Распространяли видео интимных контактов граждан в арендованных квартирах
Правоохранительные органы настаивают, что эти действия трактуются в уголовном деле как незаконное изготовление, публичная демонстрация и распространение порнографических материалов в интернете в составе организованной группы, с извлечением дохода в крупном размере.
— Следствием установлено, что с декабря 2017 года по июнь 2019 года на территории Волгограда и Кемерово организованная группа создала сайт, — сообщила пресс-служба прокуратуры Волгоградской области, — они вели онлайн-трансляции жизни граждан в арендованных квартирах, оборудованных камерами видеонаблюдения. При этом участники преступной группы под видом реалити-шоу незаконно изготавливали и распространяли видео интимных контактов граждан, не осведомленных об этом. Доход от распространения порнографических материалов составил порядка трех миллионов рублей.
Сейчас в суд передано уголовное дело в отношении троих из семи членов группы. Еще троих отправили под суд чуть раньше.
— Уголовное дело в отношении троих сообщников обвиняемых, полностью признавших вину, ранее направлено в суд для рассмотрения по существу, — уточнили в прокуратуре региона, — в отношении организатора материал выделен в отдельное производство и находится на стадии расследования.
В картотеке уголовных дел информация о личностях обвиняемых отсутствует — традиционно ГАС «Правосудие» скрывает данные по всем «половым» преступлениям.
При этом пресс-служба МВД России в опубликованном летом 2019 года видеоролике с комментариями Ирины Волк не только показала частный дом с аншлагом в поселке под Волгоградом — Краснослободске, в котором жил один из технических специалистов (жилье, к слову, было съемное), но и лицо одного из задержанных. Кроме того, пресс-служба полиции продемонстрировала незатейливое название сайта — LifeUnderCam («Жизнь под камерой»), имена «звезд» и адреса квартир, где шли съемки.
Поскольку LifeUnderCam было ориентировано на зарубежного зрителя, имена на сайте указывались ненастоящие. «Звезд» шоу на сайте переименовали в Эбигейл и Сэма, Лану и Джеймса, Диану и Аксел, Джессику и Колина, Софию и Даниэля, Сашу и Питера, Элис и Тайлера.
«У них и порно было как в реальной жизни — 10 минут в неделю»
Корреспондентам V1.RU удалось пообщаться с одним из семерых обвиняемых. Он не только не признает свою вину, но и настаивает, что всё было совершенно не так, как заявляют полиция и прокуратура.
— Ключевой момент — никакой скрытой съемки не было! Люди, которые участвовали в реалити, прекрасно знали, что их снимают, и соглашались на это совершенно сознательно, — настаивает в разговоре обвиняемый, попросивший не указывать его имя и фамилию (данные есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.). — С ними, насколько я знаю, даже были заключены договора и выплачивалась заработная плата. Договоров вообще было много — официально, на бумаге, за подписями. Квартиры снимались по договорам с правом субаренды. И не посуточно, а на продолжительный срок. Технические специалисты тоже работали по договорам. И все были абсолютно уверенны, что не занимаются ничем незаконным…
По его словам, идея создания LifeUnderCam принадлежит волгоградцу с испанским паспортом. Тот долго трудился за границей разнорабочим, легально получил гражданство Испании и там же видел аналогичные ресурсы. Более того — не придумал ничего нового.
— В Европе уже было такое шоу, снимаемое в России. Всё полностью аналогично. Люди живут в квартире, занимаются своими делами, готовят еду, ходят в туалет, занимаются сексом. И знают, что их снимают 24 часа в сутки. Все пользователи получали бесплатный доступ к части камер, направленных, например, в коридор. Спальня — уже за плату, — рассказывает обвиняемый. — В общем, это такой «Дом-2», но без цензуры и в режиме онлайн, без монтажа. Необъяснимо, но за возможность подсмотреть обычную жизнь обычных людей такие же обычные люди реально платят. И претензий у силовиков в России не было.
Наш собеседник настаивает, что созданный ими сайт транслировал видео с камер исключительно на «недружественные» страны, а доступ к нему из России блокировался.
— Посещение закрытых для РФ сайтов — ответственность того, кто их посещает. Ведь сайт всё равно не ведет трансляцию на Россию — информацию пользователь из РФ получает от VPN-сервиса, а не собственно с сайта, — уверяет обвиняемый. — Вопросы также и к обвинению в распространении порнографии. Это прямая трансляция, съемка нон-стоп, от технических специалистов и даже организаторов вообще никак не зависит, что и как под камерами делают те, кто под ними находится. Справедливости ради, у них и процент порно был такой же, как в реальной жизни — неделю ходят на работу, смотрят телевизор и суп варят. И десять минут из этой недели они делали что-то отдаленно напоминающее порнографию…
По словам одного из технических специалистов, «звезды» LifeUnderCam, кажется, стали единственными, кто смог хоть что-то заработать.
— Три миллиона рублей — это ерунда какая-то. Цифра взята из поступлений на электронный кошелек. А вот откуда деньги поступали и на что тратились, силовики почему-то не проверили. Стало бы понятно, что фактически сайт ничего и не заработал… — признал провалившимся бизнес-план мужчина. — При этом люди, работавшие по найму, устанавливавшие камеры и администрировавшие сайт, стали обвиняемыми. А точно также работавшие по договору «актеры» — нет. Логика отсутствует.
Найти скрытую камеру лучше всего поможет камера
Озвученная версия силовиков, что видеосъемка и трансляция велись на скрытые камеры в арендованных ничего не подозревающими людьми квартирах, может не только напрочь отбить желание арендовать жилье на сутки. Это может привести и к навязчивой мании искать скрытую видеокамеру при аренде гостиничного номера или квартиры.
— Во-первых, считаю, что всегда лучше снимать квартиру официально, по договору. 99,9%, что в этом случае никаких проблем со скрытым видеонаблюдением не возникнет. А если дома и установлены камеры, то об этом предупредят. Хотя такая ситуация в целом маловероятна — ну кому это нужно? — рассуждает специалист в области видеонаблюдения Евгений Спиридонов. — Что касается «левых» квартир на сутки, спешно найденных на каком-нибудь бесплатном сайте объявлений, — тут нужно быть готовым ко всему. Я настоятельно не рекомендую снимать такие квартиры. Тайна личной жизни может оказаться после этого совсем не тайной.
По словам Евгения Спиридонова, видеокамеры бывают совершенно разными по размеру. Среди них есть и те, что применяются для скрытой видео и аудиозаписи, размером не больше спичечной головки. Но даже ее можно обнаружить в арендованной квартире. Если знать как искать.
— Для обнаружения скрытой камеры можно, конечно, обзавестись специальным дорогостоящим оборудованием, — рассуждает Евгений Спиридонов, — но гораздо проще обойти квартиру с включенной на видеозапись камерой телефона. В процессе съемки и на записи, как правило, будет хорошо заметен блик от объектива. Но скрытую камеру таким способом обнаружить можно не всегда.
Берегите «нюдсы»
По мнению адвоката Владислава Быстрова, желание незаметно следить за арендаторами стоит воспринимать не только как странное, но и как уголовно наказуемое. За подглядывание без дальнейшего распространения по действующему законодательству грозит до двух лет лишения свободы.
— Под статью 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни» подпадает даже скрытое наблюдение через камеру, установленную в прихожей, за полностью одетыми людьми, без предупреждения об этом, — подчеркнул он. — Кроме того, признанный потерпевшим может заявить гражданский иск и наказать за слежку рублем.
Что же касается распространения порнографии, то по словам Владислава Быстрова, закон прописан не слишком четко, позволяя разнообразные трактовки. В том числе и весьма жесткие.
— Могу ориентироваться только на судебную практику. Если отправить собственные или чужие интимные фотографии с согласия запечатленного на них человека в личные сообщения — это не будет считаться распространением порнографии, — рассуждает Владислав Быстров. — А если подобные изображения поместить уже в чат, где помимо отправителя есть хотя бы два человека — уже преступление. Кроме того, передача интимных изображений, которые предназначались только для одного человека, посторонним людям или их публикация в открытых источниках — это снова нарушение неприкосновенности частной жизни.