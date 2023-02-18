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РБК: МЕГУ и «Икею» хотят продать в Новосибирске — кто может стать покупателем

По данным источников издания, шведская компания Ingka Group хочет избавиться от активов в России

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ТРК остался работать в России и после ухода «Икеи»

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У ТРК «МЕГА» и «Икеи» могут появиться новые хозяева, сообщило вчера, 17 февраля 2023 года, новосибирское издание РБК со ссылкой на 4 не связанных между собой источника на рынках недвижимости и ритейла, а также в инвестиционных компаниях.

По данным издания, шведская компания Ingka собирается продать бизнес в России и уже ведет переговоры с двумя потенциальными покупателями. При этом личности покупателей неизвестны, и кто может стать владельцем торгово-развлекательного комплекса в Новосибирске, тоже пока не ясно. Как рассказал журналистам РБК управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков, бизнес могут продать по частям (в России построено 14 торговых центров «МЕГА»):

— Покупателями могут стать те, кого мы называем олигархами. Например, активы «Ленты» были проданы компании Алексея Мордашова, а бизнес McDonald’s был продан Александру Говору. Другой вопрос: есть ли в России спрос на торговлю, которая может быть устроена в этих помещениях? В свете обеднения населения он требует дальнейшего осмысления, — прокомментировал Дьячков.

По мнению доцента кафедры маркетинга, рекламы и связей с общественностью НГУЭУ Татьяны Гениберг, которая также комментировала ситуацию журналистам РБК, переговоры между продавцами и покупателями могут длиться до года из-за большой стоимости бизнеса:

— Для таких сделок могут привлекаться банковские кредитные ресурсы. Но банки навряд ли самостоятельно предпримут такое решение, так как для них это непрофильные активы, — объяснила Татьяна Гениберг.

Ранее НГС сообщал о том, что МЕГА в Новосибирске продолжит работать и после закрытия «Икеи».

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