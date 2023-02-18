РБК: МЕГУ и «Икею» хотят продать в Новосибирске — кто может стать покупателем

По данным издания, шведская компания Ingka собирается продать бизнес в России и уже ведет переговоры с двумя потенциальными покупателями. При этом личности покупателей неизвестны, и кто может стать владельцем торгово-развлекательного комплекса в Новосибирске, тоже пока не ясно. Как рассказал журналистам РБК управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков, бизнес могут продать по частям (в России построено 14 торговых центров «МЕГА»):