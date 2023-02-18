«В домах воды по колено»: на окраине Новосибирска начался «паводок» посреди зимы — видео из затопленного СНТ

— Когда вода хлынула сильным потоком, обращались и в МЧС, и в 112, и в администрацию Дзержинского района. Все приехали, посмотрели и сказали, что это — грунтовые воды, — рассказала Ирина Лебединская. — Грунтовые воды в декабре месяце?! Или сейчас, когда по ночам -30 стоит? К тому же вода идет чистая, прозрачная, даже, я бы сказала, теплая: от нее идет пар, и она течет под давлением, не замерзает. Люди живут здесь постоянно по 18 лет, мы такого никогда еще не видели.

По словам женщины, сначала коммунальщики на словах признали, что произошел порыв трубы, и даже предположили, где это могло произойти, но потом взяли воду из «реки» на анализ и изменили свое мнение: