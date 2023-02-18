«В домах воды по колено»: на окраине Новосибирска начался «паводок» посреди зимы — видео из затопленного СНТ

Жители СНТ «Пищевик» в Дзержинском районе пожаловались на внезапный паводок, который начался в их домах посреди зимы. Из-за того, что вода уже стоит в домах, им приходится переезжать к родственникам и соседям. Люди обратились за помощью в администрацию района и МЧС, но по словам председателя, получили ответ, что это — грунтовые воды.
По словам председателя СНТ Ирины Лебединской, люди живут в СНТ круглый год, первые подтопления они начали замечать еще в декабре. Тогда вода стояла в подвалах, и жители откачивали воду сами. К середине февраля 2023 года по двум улицам потекли настоящие реки, а жителям расположенных поблизости домов пришлось переезжать. В зоне затопления оказались 23 дома, 4 из них сегодня полностью непригодны для жизни. Обращения в Горводоканал, по словам женщины, результатов не дали:
— Когда вода хлынула сильным потоком, обращались и в МЧС, и в 112, и в администрацию Дзержинского района. Все приехали, посмотрели и сказали, что это — грунтовые воды, — рассказала Ирина Лебединская. — Грунтовые воды в декабре месяце?! Или сейчас, когда по ночам -30 стоит? К тому же вода идет чистая, прозрачная, даже, я бы сказала, теплая: от нее идет пар, и она течет под давлением, не замерзает. Люди живут здесь постоянно по 18 лет, мы такого никогда еще не видели.
По словам женщины, сначала коммунальщики на словах признали, что произошел порыв трубы, и даже предположили, где это могло произойти, но потом взяли воду из «реки» на анализ и изменили свое мнение:
— Через два дня нам дали ответ: «Вода не наша, заявка закрыта», — негодует председатель. — И вот уже месяц один ответ от всех: «Крепитесь, это грунтовые воды».
Письменных ответов, по словам Ирины Лебединской, у жителей СНТ нет, хотя все заявки официально зарегистрированы, а по улицам продолжает течь неожиданная река. Людям приходится скидываться на работу техники, чтобы отводить бурный поток в сторону от проезда.
НГС обратился за комментарием в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, известно ли в муниципалитете о подтоплении домов в СНТ «Пищевик», и как семьи должны жить дальше в затопленных домах, а также в новосибирский Горводоканал, чтобы выяснить, как именно коммунальщики отличили грунтовые воды от водопроводных.
Ранее НГС публиковал фотографии с улицы Лескова, где в середине января забил настоящий «горячий» источник.