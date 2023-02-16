«Депутатскую закрыть над»: что читатели НГС думают о перекрытии улицы Ленина

— На небольшое время будем перекрывать улицу Ленина на День города. В этом году у нас юбилей, 130 лет, — сказала Анна Терешкова.



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