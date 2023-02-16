«Депутатскую закрыть над»: что читатели НГС думают о перекрытии улицы Ленина

Вице-мэр Анна Терешкова в эфире НГС сообщила, что летом часть улицы Ленина вновь станет пешеходной. Движение транспорта по ней ограничат 25 июня в честь празднования Дня города Новосибирска.
— На небольшое время будем перекрывать улицу Ленина на День города. В этом году у нас юбилей, 130 лет, — сказала Анна Терешкова.
После публикации этих материалов десятки читателей НГС оставили свои комментарии. Мы собрали самые интересные отзывы.
Некоторые читатели поддержали инициативу вице-мэра.
— Депутатскую закрыть надо. Там и площадка перед оперным большая, есть где погулять, и Депутатская намного шире, чем Ленина, да и менее загружена, — написал Лелик.
— Считаю, что в каждом городе должна быть пешеходная улица. Поэтому поддерживаю инициативу по перекрытию. Думаю, нужно выбрать хотя бы одну улицу и на постоянку сделать ее пешеходной, — отметил читатель под ником 276264875.
— Неплохо бы было и на левом берегу сделать хоть одну улицу пешеходной, — отметил Читатель.
Но многие, напротив, высказались против перекрытия улицы.
— Бездумное перекрытие улицы Ленина создает транспортную проблему для всего «Тихого центра», — написал Гость.
— Живу рядом и ненавижу эти перекрытия. Куча народу, шум, гам, неудобство с транспортом, — отметил читатель под ником 274529997.
— Перекрываете за неделю до НГ и открывайте после каникул. В чем проблема-то, — написал Роман.
Отметим, улицу Ленина открыли для движения транспорта в начале февраля. Дорога была перекрыта с 4 ноября прошлого года в честь празднования Нового года.