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«Депутатскую закрыть над»: что читатели НГС думают о перекрытии улицы Ленина

Движение транспорта по улице вновь перекроют 25 июня в честь празднования Дня города

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В 2023 году Новосибирск отметит 130-летие

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Вице-мэр Анна Терешкова в эфире НГС сообщила, что летом часть улицы Ленина вновь станет пешеходной. Движение транспорта по ней ограничат 25 июня в честь празднования Дня города Новосибирска.

— На небольшое время будем перекрывать улицу Ленина на День города. В этом году у нас юбилей, 130 лет, — сказала Анна Терешкова.

После публикации этих материалов десятки читателей НГС оставили свои комментарии. Мы собрали самые интересные отзывы.

Некоторые читатели поддержали инициативу вице-мэра.

— Депутатскую закрыть надо. Там и площадка перед оперным большая, есть где погулять, и Депутатская намного шире, чем Ленина, да и менее загружена, — написал Лелик.

— Считаю, что в каждом городе должна быть пешеходная улица. Поэтому поддерживаю инициативу по перекрытию. Думаю, нужно выбрать хотя бы одну улицу и на постоянку сделать ее пешеходной, — отметил читатель под ником 276264875.

— Неплохо бы было и на левом берегу сделать хоть одну улицу пешеходной, — отметил Читатель.

Но многие, напротив, высказались против перекрытия улицы.

— Бездумное перекрытие улицы Ленина создает транспортную проблему для всего «Тихого центра», — написал Гость.

— Живу рядом и ненавижу эти перекрытия. Куча народу, шум, гам, неудобство с транспортом, — отметил читатель под ником 274529997.

— Перекрываете за неделю до НГ и открывайте после каникул. В чем проблема-то, — написал Роман.

Отметим, улицу Ленина открыли для движения транспорта в начале февраля. Дорога была перекрыта с 4 ноября прошлого года в честь празднования Нового года.

День городаНовосибирскПешеходная улица Ленина
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