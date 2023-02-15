«Рядом газовые пятиэтажки»: новосибирец заявил о странных продавцах огнетушителей — двое мужчин ходят по квартирам

В Новосибирске житель дома на улице Петухова заявил, что к нему в квартиру приходили два странных продавца. Мужчины предлагали ему купить огнетушители.
Незнакомцы постучались в квартиру Евгения (имя изменено по его просьбе) в доме по адресу Петухова, 82 несколько дней назад. По словам жителя, они настойчиво предлагали купить огнетушитель. Евгений не стал разбираться, что за компания предлагает товары.
— Два раза им отказал, они всё равно продолжали навязывать. Я их припугнул полицией и закрыл дверь, — объяснил Евгений.
Как вспоминает житель Затулинки, мужчин было двое, на вид им 25–30 лет, рост примерно
— У нас рядом газовые дома-пятиэтажки на улице Зорге, наш дом не с газом. Может, они решили рядом пробежаться, продать людям, — предположил мужчина.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили НГС, что заявление по данному факту поступило в полицию. Сейчас сотрудники проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.
Утром 9 февраля в Новосибирске произошел взрыв газа в жилом доме на улице Линейной, обрушился подъезд пятиэтажки. Жители разрушенного дома рассказали, что за несколько дней до взрыва по квартирам ходили люди, которые предлагали заменить газовое оборудование. Предварительная версия о причине ЧП — утечка газа в одной из квартир дома на третьем этаже третьего подъезда.
Вечером силовики задержали 45-летнюю женщину и 25-летнего мужчину — именно они, по версии следствия, за несколько дней до этого ходили по квартирам и выполняли работы по обслуживанию газовых плит. Было возбуждено уголовное дело по
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