«Рядом газовые пятиэтажки»: новосибирец заявил о странных продавцах огнетушителей — двое мужчин ходят по квартирам

— Два раза им отказал, они всё равно продолжали навязывать. Я их припугнул полицией и закрыл дверь, — объяснил Евгений.

Как вспоминает житель Затулинки, мужчин было двое, на вид им 25–30 лет, рост примерно 180 см , у одного светлые волосы, у второго — темные. Во что именно были одеты незнакомцы, Евгений не заметил, но помнит, что выглядели прилично. Один из них держал в руках папку, похожую на ту, с которой ходят полицейские: сверху лежала бумажка с ручкой.