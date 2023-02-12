«Раз не сели, значит опоздали»: новосибирцев не пустили в самолет до Горно-Алтайска

Житель Новосибирска Антон Андреев вместе с женой не смог улететь в Горно-Алтайск по купленным билетам на рейсе авиакомпании S7. По словам мужчины, в новосибирском аэропорту до окончания посадки закрыли выход к автобусу, на котором перевозят пассажиров до самолета.
Как сообщил НГС сибиряк, вылет рейса S7 5369 должен был состояться 10 февраля в 11 часов дня, однако почти за 30 минут до отправления выход был закрыт на ключ.
— Мы зашли в аэропорт, распечатали билеты, прошли весь досмотр. Примерно в 10:30, чуть позже, мы подошли к выходу, но он был закрыт. Автобус ехал к самолету, — сказал Антон. — В этот момент еще подходили люди.
По словам Антона, сообщение о начале посадки на рейс поступило в 10:26, при этом он уточнил, что, по данным аэропорта, она заканчивается в 10:40. Как сообщил мужчина, всего на самолет якобы не попали шесть человек. Антон с женой обратился в кассу для возвращения средств за билеты, но их перенаправили в представительство авиакомпании. Там семейной паре указали, что они опоздали.
— Они сказали: «Раз вы не сели, значит опоздали». Во время ожидания в аэропорту не сообщали о завершении посадки. Информации даже в приложении не было, — сказал мужчина.
Между тем новосибирец сообщил НГС, что прибыл в аэропорт к 10:22, а через несколько минут вместе с женой распечатал посадочные билеты. На них, по словам сибиряка, указали неправильное время.
— Я распечатал билет быстрее, чем жена. На нем указано время 10:51, у жены — 10:45. Но в 10:40 я лично ругался с представительством S7, — уверяет мужчина. — Время неправильное выдается, на этом заострял внимание, чтобы по камерам посмотрели.
После происшествия новосибирец попытался вернуть деньги за билеты через службу поддержки S7, но ему отказали в связи с тем, что он оформил билеты по тарифу «Эконом Базовый». По правилам тарифа, такой билет является невозвратным, сообщили в компании. Мужчина обратился в полицию.
— Мы обратились в полицию в тот же день, взяли талоны. Заявления подали на территории аэропорта, — сказал Антон.
НГС направил запрос в пресс-службу авиакомпании S7 с просьбой прокомментировать ситуацию.
В конце января журналист НГС не смог улететь в Санкт-Петербург из Новосибирска. Самолет заменили с Boeing на Airbus, и части пассажиров не хватило мест.