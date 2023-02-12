«Раз не сели, значит опоздали»: новосибирцев не пустили в самолет до Горно-Алтайска

— Мы зашли в аэропорт, распечатали билеты, прошли весь досмотр. Примерно в 10:30, чуть позже, мы подошли к выходу, но он был закрыт. Автобус ехал к самолету, — сказал Антон. — В этот момент еще подходили люди.



По словам Антона, сообщение о начале посадки на рейс поступило в 10:26, при этом он уточнил, что, по данным аэропорта, она заканчивается в 10:40. Как сообщил мужчина, всего на самолет якобы не попали шесть человек. Антон с женой обратился в кассу для возвращения средств за билеты, но их перенаправили в представительство авиакомпании. Там семейной паре указали, что они опоздали.

